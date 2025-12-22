Moreno confía en mantener "mayoría suficiente" pese al alza de Vox y augura un "nuevo batacazo" del PSOE en Andalucía

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Madrid (Fotografía de Archivo) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este lunes que le "preocupa" la "tendencia de crecimiento" de Vox en las elecciones, como ocurrió ayer en las extremeñas, y ha confiado en obtener una "mayoría suficiente" en los comicios andaluces que tocan en junio de 2026, ante los que ha augurado un "nuevo batacazo" para el PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, Moreno ha felicitado a la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, por haber ganado "claramente" las elecciones de ayer domingo, en las que el PSOE se ha pegado un "batacazo monumental".

Esas elecciones también han puesto de manifiesto, según ha añadido Moreno, "la tendencia al crecimiento" de Vox, que va a ser "generalizada", algo que le "preocupa".

Para Juanma Moreno, mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, Vox va a "seguir subiendo" porque se "retroalimenta del sanchismo". "Vox solo empezará a bajar cuando entre en los gobiernos y asuma responsabilidades y empiece a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y cuando Sánchez deje de ser presidente", ha expuesto.

"Mientras tanto, la tendencia al crecimiento, como hemos visto, va a ser, yo creo que generalizada, y eso me preocupa", ha apuntado Moreno, quien ha indicado que él cree "en la centralidad" y en las fuerzas políticas que no estén ni "en blancos ni en negros", sino que sean "interclasistas y amplias", como el PP.

Ha considerado que ante el crecimiento de Vox, el PSOE debería hacer una "reflexión crítica" por cuanto esa formación ya "no extrae votos solamente del PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero en el Partido Socialista".

Se ha visto, según ha añadido, cómo Vox ya ha "superado" al PSOE en capitales de provincia en Andalucía o Extremadura, y "amenaza" con ser "segunda fuerza" a nivel provincial o incluso a nivel de comunidad.

Por tanto, según ha recalcado Moreno, el PSOE ha "engordado a Vox durante muchos años y ahora son víctimas precisamente de Vox", que ya "no solamente capta votos del PP, sino que capta votos del Partido Socialista".

Respecto a si confía en que el PP-A vuelva a obtener mayoría absoluta en las elecciones andaluzas de 2026, Juanma Moreno ha indicado que cuando Vox está "por encima del 17 ó 18 por ciento" (en Extremadura ha logrado casi el 17 por ciento), es "muy difícil tener mayoría absoluta en cualquier territorio".

Juanma Moreno ha querido dejar claro que en el PP-A trabajarán por lograr esa "mayoría suficiente" en 2026, apuntando que todavía queda "mucho tiempo por delante". "Yo confío en que vamos a lograr esa mayoría suficiente y de estabilidad que necesita Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta, quien ha augurado que "el batacazo sonoro" del PSOE en Extremadura "se va a repetir en todos y cada uno de los territorios" de España.