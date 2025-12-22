Vox augura que las políticas que "comparten PP y PSOE tienen los días contados" también en Andalucía

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Manuel Gavira - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha augurado, tras el resultado de las elecciones extremeñas celebradas ayer, que las políticas que comparten PP y PSOE "tienen los días contados" también en Andalucía, donde las elecciones autonómicas tocan en junio de 2026.

En un comunicado, Gavira ha manifestado este lunes que Vox tiene "todas las esperanzas puestas en Andalucía, en conseguir ese cambio real". Ha felicitado a Vox Extremadura por el "éxito" del resultado, con Óscar Fernández, como candidato a la Presidencia.

Se ha referido a la "debacle de la mafia socialista" y ha considerado que el PP "tampoco cumple su único objetivo que no era otro que no depender de Vox".

"Ellos son los grandes perdedores", ha señalado Gavira respecto a PP y PSOE. En su opinión, si el PP "ve un éxito en los resultados, lo que demuestra es que vive lejos de la realidad".

Para Gavira, los extremeños dijeron ayer "que esas políticas que comparten populares y socialistas tienen los días contados", refiriéndose a las relacionadas con el "campo, la inmigración, las políticas de género y las imposiciones de Bruselas". "Esas políticas ni las quieren los extremeños ni los andaluces", ha señalado.