Moreno sugiere a Cs trabajar sobre "escenarios realistas": El PSOE-A "nunca" se abstendrá en la investidura

Actualizado 18/12/2018 10:06:03 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado este martes "absolutamente convencido" de que el PSOE-A no se va a abstener en su posible investidura como nuevo jefe del Ejecutivo andaluz, de manera que ha aconsejado a Ciudadanos (Cs), con quien han abierto negociaciones, trabajar sobre "escenarios realistas".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Moreno, preguntado sobre el hecho de que Cs esté apelando a una actitud responsable del PSOE-A para posibilitar el cambio en la comunidad, ha indicado que el cambio político se tiene que producir "con tres fuerzas políticas que marcan la mayoría parlamentaria, PP-A, Cs y Vox y cualquier otra cosa se me imagina poco probable o imposible, como el hecho de que el PSOE-A apoye a Cs, como ésta fuerza está pretendiendo".

Ha agregado que, conociendo al PSOE-A, es "altamente improbable" que quiera ceder la Presidencia del Parlamento, mientras que "nunca" se va a abstener en su posible investidura como presidente de la Junta.

Moreno ha señalado que, obviamente, le gustaría ser investido como presidente de la Junta "con el apoyo mayoritario, y si el PSOE-A se abstuviera, evidentemente, estaría muy bien, pero nosotros tenemos que trabajar sólo sobre escenarios realistas" para evitar que nos lleve a la frustración.

En cuanto a las negociaciones con Cs y las discrepancias que en la reunión de ayer se pusieron sobre la mesa, Moreno ha recalcado que si queremos que el cambio que nos han pedido los andaluces sea una realidad, el día 27 hay que contar con un acuerdo para la Mesa del Parlamento y para el Gobierno.

Ha indicado que Cs quiere una negociación "por la vía lenta", mientras que el PP-A no es que quiera ir rápido, sino que quiere que se vayan acordando los tiempos porque "no podemos estar de manera permanente en un tiempo muerto que no lleva a ningún sitio".

Moreno ha señalado que el PP-A ha ofrecido a Cs negociar "prácticamente a diario", de manera que mañana empezarán con la parte más programática "sobre las primeras medidas para los primeros cien días", en lo que hay un "alto nivel de coincidencia".

Asimismo, ha querido dejar claro que el PP-A no tiene abierta ninguna mesa de negociación con Vox, sino que él solo ha mantenido un encuentro de una media hora con el líder andaluz de esa formación, Francisco Serrano, al que ha definido como un hombre "educado y correcto" y con una actitud positiva respecto al cambio en la comunidad.

Ha indicado que le parece razonable que Cs les haya pedido que no abran ninguna mesa de negociación con otra formación mientras ambos partidos estén negociando, pero otra cosa es que el PP-A pueda escuchar y hablar con otras formaciones.

En este sentido, ha indicado que el dirigente andaluz de Vox le trasladó que quieren ser escuchados y que no tiene ninguna intención de entrar en el gobierno andaluz. "Es un partido político que está empezando a andar y tendremos que conocer cuáles son sus propuestas, iniciativas y actitudes en las instituciones a partir de que comience esa andadura", ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que dicha formación no le ha hecho ninguna exigencia.