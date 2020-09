Moreno cree que la fusión Caixabank-Bankia "cohesiona España" y espera que no suponga ajustes de personal en Andalucía

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este viernes como una "decisión positiva" la negociación abierta por Caixbank y Bankia para su posible fusión, que considera que contribuye a la "cohesión de España". También ha confiado en que si esta operación finaliza con éxito no suponga ajustes de personal en Andalucía y que, en cualquier caso, cualquier medida que se adopte "se haga siempre desde el diálogo y el acuerdo con las organizaciones sindicales".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo tras participar por vía telemática en la reunión de la Conferencia de Presidentes convocada por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

"Hemos tenido noticia de una fusión de la que se llevaba varios años escuchando un runrún para la unión de dos entidades que van a crear el banco más importante de España en cuanto a depositarios y capital de en España y yo, en principio, saludo esa decisión como positiva porque en estos tiempos donde necesitamos liquidez necesitamos entidades financieras fuertes, sólidas y la propia Comisión Europea ha recomendado y las propias autoridades europeas, como Luis de Guindos, también ha recomendado la fusión para ganar en dimensión, en fortaleza y en estabilidad a las entidades financieras", ha señalado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno también ha resaltado que la posible fusión tiene una "segunda lectura en términos sociales" que considera importante porque se trata de una operación financiera que contribuye a "cohesionar" España. "Que se fusionen una entidad como La Caixa, nacida y con fuerte presencia y arraigo en Cataluña, aunque ya está en el conjunto de España, y otra entidad nacida en Madrid, como Bankia, también es una manera de integrar sensibilidades de Cataluña y de Madrid y de ese eje Madrid-Barcelona tan importante para cohesionar nuestro país", ha subrayado.

Preguntado por si teme la incidencia que la fusión pueda tener en el empleo en Andalucía, el presidente de la Junta ha señalado que espera, desea y confía en que "no suponga ajustes en el ámbito de personal, sobre todo en la plantilla que tienen en Andalucía". "A mí no me gustaría como presidente, no me gustará nada que esa fusión suponga digamos que se despidan a trabajadores", ha advertido Moreno, que ha admitido que ambas entidades "tendrán que establecer a partir de ahora una línea de optimización de recursos porque van a tener sucursales que están muy cerca y alguna tendrá que desaparecer".

En cualquier caso, Moreno ha solicitado a Caixabank y Bankia que "todo lo que se haga sea con acuerdo con los trabajadores", de forma que "cualquier decisión que se haga de prejubilaciones o de salida de trabajadores se haga siempre desde el diálogo y desde el acuerdo con las organizaciones sindicales que que trabajan por esos trabajadores".