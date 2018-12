Moreno no ve discutible que el PP-A presida la Junta y rechaza la "maniobra desesperada" de Susana Díaz

Actualizado 03/12/2018 10:07:23 CET

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que no hay discusión sobre que el PP-A debe ser quien presida la Junta de Andalucía por ser la fuerza del "cambio" más votada en caso de pacto con Ciudadanos para lograr esa gobernabilidad, por lo que no baraja la posibilidad de apoyar la investidura del candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que ya ha sido anunciada.

"No es algo discutible, en democracia hacen falta criterios y en el orden del cambio hace falta criterio, y el criterio es que quien lidera ahora mismo el bloque de cambio es el PP-A porque es el preferido", ha señalado Moreno en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press donde ha insistido en que es a su partido a quien le toca "ordenar la transición hacia el cambio" de la Junta andaluza.

Moreno ha señalado que hay que dar la "bienvenida" al "cambio" porque es quien ha ganado "claramente" las elecciones, pero lo que no ve "razonable" es que Ciudadanos se presente a una investidura siendo tercera fuerza política cuando en Cataluña, quedó primera, y no intentó formar gobierno.

"No me parece razonable, hemos visto a Juan Marín y a Albert Rivera diciendo que apoyarían a la fuerza más votada del bloque del cambio", ha dicho, al tiempo que ha precisado que la diferencia de cinco escaños entre el partido naranja y el de los populares "debe ser respetada".

Sobre si cree que Vox apoyaría directamente un pacto entre PP-A y Ciudadanos sin condiciones, Moreno ha dicho que todavía desconoce las intenciones del nuevo partido que entrará en el Parlamento, pero que en los próximo días establecerá una relación con ellos que espera que sea "fluida y sincera" para ver "hasta dónde se puede llegar".

Para el candidato, sería un "gravísimo error frustrar las ganas de cambio en Andalucía" y, aunque cree que todas las fuerzas políticas tienen ahora una "enorme responsabilidad", es al PP-A a quien le toca "ordenar" la "transición un cambio en el que deben estar todos" pero "sin mirar tacticismos políticos ni ombliguismos". Moreno ha insistido en no caer en esto último porque Andalucía "no perdonaría" que no se diera el cambio que, según ha remachado, quieren los ciudadanos.

Por otro lado, sobre la propuesta de la candidata del PSOE-A, Susana Díaz, de que sumen los partidos constitucionalistas para frenar a Vox, Moreno ve que esto es una "maniobra desesperada". "Lo que no puede pretender es que ellos sí puedan pactar con independentistas como el señor Torra y los batasunos, y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara", ha sentenciado.

En este punto, ha explicado que "todas" las fuerzas que se han presentado a las elecciones son "legítimamente democráticas" y "tienen que cumplir los principios constitucionales". Así, ha señalado que se pueden tener "visiones distintas de entender la sociedad y de dar soluciones" pero "todas" las formación están "capacitadas" para encontrarse en "puntos" que supongan ese cambio que "desean ardientemente" los andaluces.

Por último, Moreno ha concluido que los resultados de las elecciones andaluzas tienen una lectura nacional y "no son sólo fruto del desgaste de Susana Díaz", sino que también vienen del "fracaso" de las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han generado un "estrepitoso rechazo en Andalucía" y que han sido, principalmente, de "cesión" hacia los independentistas.