Moreno critica la ausencia de Montero en el Debate y acusa al PSOE-A de "manipular a Amama en beneficio propio"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en su turno de réplica a la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en el transcurso del Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalu - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado la ausencia de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero (también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda), en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra este jueves y viernes en el Parlamento, al tiempo que ha acusado a los socialistas de "manipular" en "beneficio propio" a la asociación Amama, a raíz del caso de los fallo en el cribado de cáncer de mama.

"¿Dónde está la líder de la oposición?", ha preguntado Juanma Moreno en su turno de réplica a la intervención de la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez.

Cuando se celebra el "principal debate político" de Andalucía, Moreno ha planteado "dónde está la persona que representa al PSOE-A y que quiere ser la presidenta de todos los andaluces". A su juicio, se pone de manifiesto que es "completamente incompatible y antagónico ser la delegada de Sánchez y la número 2 en el Gobierno de España y ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

"Si no está aquí para oírnos, ¿cómo va a interpretar Andalucía? Si ni su cabeza está aquí, ni físicamente está aquí, ni sus anhelos, ni sus sueños, ni sus deseos están en Andalucía", ha dicho Juanma Moreno sobre Montero.

"Embarrar" ha sido el calificativo que Juanma Moreno ha puesto a la intervención de la portavoz socialista, a la que ha acusado de "faltar a la verdad de manera reiterada y descarada". "Más allá del insulto, de la descalificación, del barro y de la polarización, ¿qué nos puede traer el PSOE a este debate?", ha planteado el presidente de la Junta.

Después de que María Márquez arrancara su intervención recordado lo que ocurrió ayer en el Pleno del Parlamento cuando Anabel, una mujer afectada por el fallo en el cribado de cáncer de mama, gritó a Juanma Moreno que le ha "arruinado la vida" y que está "muerta en vida", el presidente ha expresado que siente el "máximo respeto" por ella y por todas las mujeres que han tenido "tristemente estas fallas de información sobre el cribado".

Para Moreno, lo que es "completamente indigno" es que algún grupo político, en referencia al PSOE-A, "aproveche el sufrimiento de unas personas, en este caso de las mujeres, para intentar sacar rédito electoral" y un "puñado de votos". "Es indigno por muy desesperado que uno esté", ha apuntado.

Para Juanma Moreno, el PSOE-A ha "tratado de manipular" a Amama, de la que ha destacado su actitud "constructiva" en la comisión de seguimiento que fue creada para dar mayor transparencia a la crisis que ha habido con los cribados.

"Han hecho un flaco favor, no solo a Amama, sino al movimiento asociativo, porque han querido politizarlo y manosearlo y han intentado utilizarlo en beneficio propio, y eso es vergonzoso, vergonzoso", según ha expresado el presidente, para quien "está muy feo utilizar el sufrimiento y manipular a asociaciones como ustedes han tratado de hacer a lo largo de esta semana y de estos meses".

Se ha mostrado convencido de que las "mentiras" que el PSOE-A ha lanzado contra su gobierno a raíz de la crisis en el cribado de cáncer de mama "están cayendo una a una" y ha expresado que allá los socialistas con "esa actitud absolutamente desquiciante y cínica".

Tras las palabras del presidente sobre el intento del PSOE-A de "manipular" a Amama, María Márquez le ha preguntado si cree que las "mujeres son tontas y que no piensan por sí mismas; que no tienen capacidad de expresarse por sí mismas y de denunciar el drama que están viviendo".

"Pero qué paternalismo", según ha reprochado la portavoz socialista a Juanma Moreno, al que ha afeado que considere "indigno acompañar a las mujeres andaluzas en el drama del cribado del cáncer de mamas".