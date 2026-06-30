Moreno critica "el bloque del bloqueo" de la izquierda y avisa de "medio año sin gobierno" si se repiten elecciones

1100510.1.260.149.20260630113105 El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado este martes el "bloque del bloqueo" a la gobernabilidad de Andalucía que constituyen PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, y ha avisado de que esta comunidad estaría "medio año sin gobierno" si se tuvieran que repetir las elecciones autonómicas a finales de octubre.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su turno de réplica a la intervención del portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en la segunda jornada del debate de investidura que se celebra en el Parlamento autonómico.

Moreno, que ha expresado que le alegra volver a Maíllo en el Parlamento andaluz, ha señalado que no "hay trampa ni cartón" en el hecho de que el PP-A ha iniciado negociaciones desde hace unas semanas con Vox para tratar de llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad de Andalucía, frente a una izquierda que se ha situado en el "bloqueo".

Ha manifestado que al PP-A le gustaría llegar a un acuerdo con Vox "cuanto antes" porque Andalucía necesita un nuevo gobierno "cuanto antes" que empiece a elaborar los presupuestos para 2027. "Yo sé que el Gobierno de España se está acostumbrado a que no haya presupuesto, pero aquí cumplimos las normas y aquí sí sacamos los presupuestos en tiempo y en forma", ha apuntado.

Ha señalado que los tres grupos de izquierdas, desde un principio, no han querido "dialogar" con el partido que ha ganado las elecciones, el PP-A, pero tampoco quieren que "negociemos con el único grupo con el que podemos negociar", Vox: "Ni comen ni dejan comer; esa es la fórmula que tiene la izquierda".

"¿Qué tiene que hacer Andalucía; cruzarse de brazos?", ha preguntado Moreno, que ha apuntado que a lo mejor a Maíllo no le interesaría que hubiera una repetición electoral por las consecuencias para su formación.

"Desde luego, lo que yo sí sé es que a los andaluces no les interesa perder el tiempo", ha añadido el presidente en funciones, quien ha señalado que una repetición electoral sería el 25 de octubre, lo que supodría, desde las elecciones del 17 de mayo, "medio año vacío", sin nuevo gobierno.

"¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío?, evidentemente, yo estoy convencido de que no", ha trasladado a Maíllo, insistiendo en que el PP-A lo único que busca, cuando ha iniciado negociaciones con Vox, es poner por encima de todo "el interés general de los andaluces", que es que "haya gobierno y cuanto antes".

En cuanto a las consideraciones que Maíllo ha lanzado durante su intervención sobre las políticas sanitaria, educativa, laboral o de vivienda del Gobierno del PP-A, Juanma Moreno le ha replicado: "Una cosa es que no le guste mi política, porque usted está en el ángulo contrario a mi visión de sociedad. Y otra cosa es que nosotros no hagamos cosas o que la hagamos mal".

Ha añadido que cuando 1.755.000 ciudadanos decidió votar al PP-A el pasado 17 de mayo, es que el panorama tan "oscuro" y tan "catastrofista" que ha dibujado el portavoz de Por Andalucía, "no debe coincidir con la visión que tiene la mayoría de los andaluces".

Para Juanma Moreno, la crítica no puede ser "un instrumento de destrucción masiva" tratando de trasladar que todo se hace mal, porque, al final, se pierde "la razón y la credibilidad", ya que hay cosas que sí se hacen bien y otra que no se hacen tan bien.

Asimismo, ha reprochado al portavoz de Por Andalucía esa visión un "poco trasnochada" de que el Gobierno del PP-A solo adopta medidas en beneficio de "los ricos", y que "no es real".

En relación con la inmigración, un asunto que ayer no incluyó en su intervención de arranque del debate, Moreno, que ha precisado que la comunidad autónoma no tiene competencias en esta materia, sí ha defendido que los migrantes que lleguen a España deben de hacerlo de forma "legal". "Queremos una inmigración ordenada, regulada e integrada en nuestro mercado de trabajo y en nuestra sociedad; esa es la posición que ha mantenido el Grupo Popular a lo largo y largo de estos años", ha indicado Moreno, quien ha criticado la "falta" de una política migratoria por parte del Ejecutivo nacional.

Además, ha denunciado las "mentiras permanentes" y las "trampas" del Gobierno central, cuando se trasladan a Andalucía "supuestos menores que no son menores, sino que son mayores" de edad, lo que ha achacado a la "falta de coordinación y cooperación y de sensibilidad abrumadora y sonrojante" con las comunidades autónomas.

Respecto al hecho de que Maíllo lo haya acusado "de utilizar" electoralmente a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Juanma Moreno ha manifestado que lo que pide la asociación de víctimas es conocer "la verdad" y los 8,7 millones de andaluces también quieren saber si las vías son "completamente seguras" nadia haya "asumido responsabilidad" por el accidente "por muchos acuerdos que tengan con el Gobierno de Sánchez".