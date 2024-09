Moreno critica la "connivencia" de Zapatero y "falta de contundencia" del Gobierno respecto a la "dictadura" venezolana

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha acusado este viernes al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero de mantener una actitud de "connivencia" con la "dictadura chavista" que impera en Venezuela, así como ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez su "falta de contundencia" en relación a "un régimen --el liderado por Nicolás Maduro-- que es claramente represor y privador de libertades".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, y después de que le hayan preguntado si suscribía las declaraciones que este pasado jueves realizaba el eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en las que acusaba al Gobierno de estar "implicado en un golpe de estado" en Venezuela y de haber sido "cómplice" del "chantaje" del chavismo al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país.

El presidente de la Junta ha opinado respecto a esas declaraciones que González Pons se había expresado "de una manera frontal y muy explícita", y en todo caso ha añadido que "lo que sí está claro es que hacen falta explicaciones por parte del Gobierno de Sánchez", y que "todo el mundo sabe que lo que está viviendo Venezuela es una dictadura y una persecución de los derechos más elementales", como "la vida, la libertad, la pluralidad".

Además, Moreno ha denunciado que en Venezuela se ha vivido "una burda sustitución democrática" y se ha dado "un fracaso de la democracia" en aquel país iberoamericano, donde "el legítimo y previsible ganador de esas elecciones --en referencia a Edmundo González-- ha tenido que salir huyendo del país, como han huido más de siete millones de venezolanos, huyendo de la represión chavista".

"Lo que no entendemos es qué pinta España, qué pinta el señor Rodríguez Zapatero, qué hace en territorio español una señora que no puede pisar territorio español, como la vicepresidenta (venezolana, Delcy Rodríguez) en la Embajada de España", ha continuado comentando Juanma Moreno antes de preguntarse "por qué no hay una contundencia clara por parte del Gobierno" de España en relación a la "dictadura chavista" como "sí la ha tenido el presidente del Gobierno de Chile", Gabriel Boric, o los presidentes de "otras democracias iberoamericanas de izquierda".

En esa línea, Moreno ha apuntado que en el ámbito del Gobierno de España "hay mucha connivencia por razones que no logramos entender con un régimen que es claramente privador de libertades, que es claramente represor y que es, sin duda alguna, una dictadura".

"Por tanto, lo que echo de menos por parte de la izquierda" española "es contundencia", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, quien también ha puesto de relieve que el "presidente electo" venezolano, Edmundo González, es "claramente un hombre asustado" y que "no tiene una situación de libertad".

A la pregunta de si "cree que España ha participado en un golpe de Estado" en Venezuela, Moreno ha respondido que no lo sabe, y que por su responsabilidad no está "cerca de esa información", pero ha apostillado que "lo que sí está claro es que hay un puntito de connivencia entre Rodríguez Zapatero y la dictadura chavista", así como que el citado expresidente socialista del Gobierno "siempre es un enlace a favor del régimen chavista y nunca en contra" del mismo, por alguna "razón que no entendemos".

Además, Moreno ha añadido que la "conexión" entre Zapatero y Sánchez "hace que haya una especie de protección por parte del Gobierno de España a lo que está pasando en Venezuela, y que no haya contundencia en la denuncia clara sobre la privación de libertades y los derechos fundamentales de los venezolanos", ha finalizado el presidente de la Junta de Andalucía.