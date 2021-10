Moreno critica que Espadas "no diga ni pío" tras quedar Andalucía y Sevilla fuera de subvenciones para inclusión social

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este jueves que el secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no es capaz de levantar la voz" y "no diga ni pío" ante lo que ha tachado de nuevo "maltrato" del Gobierno a la comunidad autónoma y, en este caso de forma particular a la ciudad de Sevilla, al quedar fuera del reparto de subvenciones concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el transcurso del Debate sobre el estado de la Comunidad, y posteriormente en una atención a medios en el Parlamento, el presidente de la Junta ha aludido al Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dicho decreto recoge como comunidades autónomas beneficiarias de estas subvenciones las de País Vasco, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta, y como ciudades aparecen únicamente los municipios de Madrid y Barcelona como beneficiarios de las subvenciones destinadas a entidades locales en el ámbito de esta resolución, consultada por Europa Press.

En su intervención en respuesta al portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en el Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha señalado que dicho reparto de subvenciones constituye "otra prueba más de que Andalucía no cuenta en los planes del Gobierno de España".

Ha criticado que el decreto publicado en el BOE determine que los andaluces, pese a vivir en "una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión social, no somos dignos de tener recursos adicionales para luchar contra la exclusión social".

Moreno ha apuntado que le parece "muy bien" que las comunidades autónomas citadas en el decreto se beneficien de esos fondos, pero ha preguntado "por qué todas ellas pueden tener ayudas y nosotros (los andaluces) no".

Tras añadir que "alguien de la bancada socialista tendría que decir algo" al respecto, el presidente también ha llamado la atención acerca de que Sevilla, que es una de las ciudades que concentra "los barrios más desfavorecidos que hay ahora mismo en España", no se vaya a beneficiar de estas ayudas que, en cambio, sí "se las han dado a Madrid y Barcelona".

Moreno ha aludido a Juan Espadas --cuya ausencia en el Pleno del Parlamento este jueves ha criticado, al igual que la de la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, durante su intervención-- para señalar que, "ya que el alcalde de Sevilla no es capaz de levantar la voz, la voy a levantar yo a favor de los sevillanos", porque "no puede ser que a Madrid se le den 10.680.601,95 euros, y a Barcelona, 9.319.398,05 euros", y a Sevilla "no se le dé un céntimo de euro", ha incidido antes de volver a criticar que "el máximo representante de los sevillanos no diga ni pío" al respecto.

En esa línea, ha pedido al PSOE-A que "de una vez por todas despierten y se pongan en pie para defender los intereses de los andaluces", porque "no puede ser" que se suceda "atropello tras atropello tras atropello sin que haya una sola voz en el socialismo andaluz capaz de ponerle dique de contención al machaque a Andalucía" que, "de manera reiterada", llega desde el Gobierno, según ha abundado.

NUEVA SOLICITUD DE LA COMISIÓN BILATERAL GOBIERNO-ANDALUCÍA

Posteriormente, en una atención a medios en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta ha anunciado que va a "volver a pedir" al Gobierno central la convocatoria de la Comisión bilateral entre la Administración estatal y la andaluza que está contemplada en el Estatuto andaluz de Autonomía, para "hablar de todos los maltratos que está teniendo Andalucía simple y exclusivamente porque aquí no gobierna el PSOE" y "por eso se castiga a los andaluces", según ha añadido.

Moreno ha incidido en señalar que "nueve de los municipios más pobres de España están en nuestra tierra", y la ciudad de Sevilla cuenta con "los barrios más en riesgo de pobreza", pese a lo cual no llega "ni un céntimo de ayuda" ni a Sevilla ni a Andalucía, y sí a otras comunidades autónomas, según ha denunciado.

"Ya está bien de que una comunidad que, tristemente, tiene más riesgo de exclusión social y pobreza que el resto, en vez de ayudarnos nos marginan y nos limitan". "Es intolerable y vamos a volver a exigir esa comisión bilateral para, de una vez por todas, hablar de qué problema tiene el Gobierno de (Pedro) Sánchez con Andalucía, y que de una vez por todas dejen de maltratarnos", ha enfatizado Juanma Moreno.