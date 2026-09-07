Moreno critica la "indolencia abrumadora" de Sánchez con Ceuta y defiende a Vivas como "referente de la convivencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Madrid - EDUARDO PARRA-EUROPA PRESS

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este lunes la "indolencia abrumadora" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis migratoria en Ceuta, y ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, como un "referente de la convivencia".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la intervención de Vivas en el Fórum Europa, en Madrid, Moreno, preguntado sobre las críticas que ha recibido Vivas por parte de algunos miembros del Gobierno central, ha señalado que por muchos intentos que haga el PSOE "por demonizar" su figura, caen "en saco roto".

"Todo el mundo conoce la trayectoria del señor Vivas, que es un referente de la convivencia en Ceuta, de las cuatro culturas que conviven", ha señalado Moreno, quien ha calificado a su compañero de partido de persona "prudente, sensata y lo suficientemente madura desde el punto de vista vital para comportarse siempre con máxima lealtad institucional, como ha hecho hasta ahora".

"Una cosa es que uno sea correcto, educado y leal institucionalmente y otra cosa es aguantar y soportar la dejación de funciones que ha hecho el Gobierno de España, el señor Sánchez en concreto, con la ciudad autónoma de Ceuta", según Moreno.

Ha añadido que son más de 40 días soportando "una dejación de funciones como nunca antes se había vivido en nuestra democracia".

En cuanto a los migrantes que aún siguen en Ceuta, Juanma Moreno ha indicado que si esas personas "que han cruzado la frontera de manera irregular consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente, el efecto llamada será enorme y, por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión".

La solución que tiene el problema, según ha añadido, es que vuelvan a Marruecos, como han señalado todos los especialistas, y ha indicado que, para ello, el Gobierno se tiene que "arremangar y ponerse a trabajar desde ya".

Para el presidente andaluz, parece "mentira" que el Gobierno central "no tenga todavía datos precisos de cuántas personas siguen en Ceuta en situación irregular".

A su juicio, todo ello es fruto de la "descoordinación, y de la falta de planificación y de tensión, y de una indolencia abrumadora por parte del señor Sánchez". "Es lo que está llevando a una situación caótica en la ciudad de Ceuta, que es un polvorín y puede tener consecuencias imprevisibles si no se soluciona de manera rápida", ha dicho.

Respecto a las encuestas publicadas este lunes por varios medios de comunicación sobre la situación en Ceuta y la intención de voto en las elecciones generales, Juanma Moreno ha señalado que es evidente que el PSOE "ya no cuenta con el respaldo social desde hace mucho tiempo" y está al frente de un gobierno "completamente paralizado y absolutamente KO, especialmente su presidente".

"Y es lógico que la alternativa al gobierno del PSOE sea el PP y también el partido político Vox", según Juanma Moreno, para quien el último episodio de "falta de gestión" ha sido en Ceuta. Ha criticado que Sánchez se haya quedado "un mes entero de vacaciones cuando está invadida una parte del territorio" español.

"Creo que ha colmado la sensación de muchos ciudadanos de que este gobierno no tiene viabilidad y, por tanto, hace falta un nuevo cambio. La gente está muy enfadada y eso, evidentemente, tendrá sus consecuencias en las urnas", según Juanma Moreno, quien ha apuntado que, en cualquier caso, "los sondeos son sondeos y hasta que no se abren las urnas no se sabe".