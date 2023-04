Moreno critica la "política show" de Adelante en el debate de Doñana: "Soy más de la política seria, rigurosa y serena"

Adelante afea su ausencia del debate y lamenta que "le preocupe más que se ensucie su mesa que se seque Doñana"

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre su ausencia en el debate del miércoles de la Proposición de Ley de los Regadíos en el entorno de Doñana, como le ha reprochado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, para argumentar que "tampoco fue muy gratificante ver cómo su grupo transformaba un debate en una performance, en una política show que nada tiene que ver con el rigor, la seriedad, la serenidad".

El presidente andaluz se ha referido así al gesto que protagonizó el miércoles en el debate sobre la Proposición de Ley de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien echó arena procedente del Parque Nacional sobre el escaño de Moreno, quien en ese momento estaba ausente.

Moreno, en su respuesta a una pregunta de Adelante Andalucía sobre la calidad del empleo en la hostelería, ha defendido que "siempre cumplo, estoy en el Parlamento, en los debates importantes, siempre lo sigo", al tiempo que ha esgrimido su "intensa agenda institucional" de la que ha descrito como "la comunidad más poblada de España, la más importante para mí".

José Ignacio García, quien ha arrancado su pregunta con un "me alegro de verle por aquí" tras poner de manifiesto que "ayer fue un debate fundamental de una iniciativa que se va a cargar Doñana y usted no estaba aquí", ha replicado a Moreno que "me entristece que le preocupe más que se ensucie su mesa a que se seque Doñana", convencido de que este miércoles se cometió un "atentado ecológico" sobre Doñana y "no dio la cara".