Moreno: Sánchez accede a los dos debates del 28A "forzado" porque "no quiere aclarar su programa"

Actualizado 19/04/2019 13:04:42 CET

PADUL (GRANADA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este viernes que el jefe del Ejecutivo central y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, ha accedido finalmente a participar a los dos debates electorales organizados con motivo del 28A, tanto en RTVE como en Atresmedia, "forzado por la opinión pública" porque, a su juicio, "no tiene ni voluntad ni ganas de aclarar cuál va a ser su programa de gobierno para los próximos años".

En declaraciones a los periodistas en Padul (Granada), Moreno ha saludado que el socialista acepte participar en sendos debates porque "es lo razonable y lo que ha pedido la mayoría de la sociedad", si bien cree que lo hará "no por voluntad propia sino forzado por la situación, la opinión pública y por la sociedad, que no entendería que no se produjeran los dos debates".

Y es que, en opinión del jefe del Gobierno andaluz, Pedro Sánchez "no tiene ni voluntad ni ganas de aclarar su programa de gobierno para los próximos años".

"Cada vez tenemos más dudas razonables de cuál será el programa de Sánchez si finalmente tiene la posibilidad de gobernar tras el 28A", ha sostenido Moreno, que ha advertido de que "todo apunta a una dirección que nos genera una enorme inquietud: que quiera alcanzar una mayoría parlamentaria apoyándose en partidos separatistas, apoyándose en partidos amigos de los terroristas como Bildu y apoyándose en la izquierda radical cuyas recetas económicas espantan las inversiones y nos acerca a nueva desaleración económica y, por tanto, a una depresión como a la que nos llevó hace unos años Rodríguez Zapatero".

Así, el presidente de los 'populares' andaluces entiende que el candidato socialista no quiere debatir "porque debatir significa contrastar y poner negro sobre blanco, y cuando se pone negro sobre blanco se ven las verdades y las mentiras".

"Creo que hay programa oculto del PSOE que nos llevaría a una situación lamentable en materia económica y a una situación de posible ruptura de España", ha proseguido Moreno, que ha avisado al electorado de que "votar al PSOE no es votar al PSOE sino que es votar a otras fuerzas en las que se quiere apoyar y que no traerán beneficios económicos ni garantías para la integridad territorial en España".

Juanma Moreno ha incidido en que las elecciones generales del próximo 28 de abril son "determinantes, apasionantes y muy importantes para el conjunto de españoles", a la par que se ha mostrado convencido de que "la mayoría españoles apoyarán lo que supone el PP y un presidente joven como Pablo Casado, que está capacitado e ilusionado, como lleva demostrando nueve meses, y con una vasta formación que va a llevar a que España recupere la senda del crecimiento económico y una posición nítida sobre la unidad de España".