Moreno critica la "utilización electoral" de la huelga: "Flaco favor a los sindicatos y a la causa de la vivienda"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento andaluz - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves la "utilización electoral" que se ha ha hecho de la huelga general convocada ayer, apuntando que "flaco favor" se hace a los sindicatos y a la causa de la vivienda.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Juanma Moreno ha hecho un balance "bastante discreto" sobre el seguimiento de la huelga general en Andalucía, con situación de "normalidad".

Sobre el hecho de que algunos partidos, como Frente Amplio, estén pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por algunas actuaciones policiales ayer durante manifestaciones, Juanma Moreno se ha referido a ese "mundo distópico y extraño que ha creado" el presidente, Pedro Sánchez, en el que el "Gobierno es el que insta a que haya una huelga general y ahora el propio gobierno dice que tiene que renunciar el ministro", en referencia al socio de izquierda del PSOE.

"Todo esto es un disparate y empieza a parecer un cierto circo y un sainete", según ha añadido, refiriéndose al hecho de que "los miembros del gobierno instando al seguimiento de la huelga y después los mismos miembros del gobierno pidiendo la dimisión de un miembro del gobierno". "Esto es un disparate colosal", ha sentenciado.

A su juicio, "flaco favor se le hace a causas muy nobles y necesarias, como es la vivienda, cuando se utiliza en términos de campaña electoral".

Para Moreno, ha sido una "huelga singular, por no llamarla de otra manera", a escasas horas de empezar una campaña electoral. "Tenía muy poco sentido y creo que se ha hecho un fago favor a las propias organizaciones sindicales y a cuestiones que son nobles y que son necesarias como es el problema de la vivienda", ha recalcado. "Y todas esas causas que son nobles y que merecen la movilización de los ciudadanos se podrían haber hecho de otra manera, con otros contenidos y no desde una utilización maniquea desde el punto de vista electoral porque creo que eso no redunda en beneficio de nadie", ha agregado.