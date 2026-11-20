El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, interviene en un acto del PP-A en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este viernes que su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ya aclaró" que las declaraciones que realizó el pasado domingo durante un mitin en Móstoles, sobre Andalucía cuando el PSOE-A gobernaba la Junta, se referían "a la etapa socialista" en el Ejecutivo andaluz, de forma que no serían una crítica a los andaluces.

En una atención a medios en Sevilla, el presidente del PP-A y de la Junta se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre estas declaraciones de Ayuso que han generado polémica y el rechazo de los grupos políticos de izquierda en Andalucía, que han insistido en pedir a Moreno que se pronunciara sobre esta cuestión para desmarcarse de las palabras de la presidenta madrileña, quien describió la "decadencia" que, en su opinión, se vivió en esta comunidad con el PSOE-A en la Junta.

Juanma Moreno ha defendido este viernes que "Ayuso ya aclaró claramente que se refería" con sus declaraciones "a la etapa socialista en el Gobierno de Andalucía".

Dicho esto, el presidente de la Junta ha aprovechado para reivindicar que "la Andalucía de hoy es una Andalucía orgullosa y que puede mirar de tú a tú a Madrid, a Cataluña y al País Vasco". "No nos sentimos absolutamente menos que nadie", ha añadido Moreno en referencia a los andaluces, y antes de agregar que desde su gobierno se está "trabajando para que Andalucía sea lo que queremos que sea, una líder en el conjunto de España", según ha zanjado.