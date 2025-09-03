Moreno defiende, ante la petición de Mareas Blancas, el aumento de la "inversión" en sanidad pública durante su mandato

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Álex Zea - Europa Press

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este miércoles en defender el aumento de la "inversión" en la sanidad pública que se ha llevado a cabo durante su mandato, tras la petición que le ha hecho Mareas Blancas sobre un plan de choque para invertir 19.000 millones de euros.

En declaraciones a los medios de comunicación en Santander, Juanma Moreno, ha expresado que no sabe de dónde han "sacado" Mareas Blancas esa cifra, pero que él estaría "encantado de invertir 19.000 millones de euros" en la sanidad pública.

Ha querido dejar claro que su Gobierno, que llegó en 2019, invierte en la sanidad pública "un 50% más que el último año de gestión socialista (2018)".

Moreno ha explicado que se ha pasado de una dotación para la sanidad pública de 8.900 millones en el año 2018, último de gestión socialista, con María Jesús Montero como consejera en el Gobierno andaluz, a casi 16.000 millones en la actualidad.

"Estábamos en la tabla baja y ahora estamos en la media", ha indicado Juanma Moreno, quien ha expresado que "cuanto más recursos para la sanidad pública, mejor" y que estará "encantado" de que el Gobierno central "financie adecuadamente" a esta comunidad para que se puedan poner "más recursos" en el sistema sanitario.