Moreno defiende la "política sin gritos" desde la convicción de que la sociedad andaluza quiere "serenidad"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, durante la presentación de su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza' el pasado 3 de noviembre en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha resaltado este lunes su defensa de una "política sin gritos" que no abunde en la división de la sociedad, desde la convicción de que la sociedad andaluza quiere "serenidad y sensatez".

Así lo ha hecho en la presentación en Granada de su libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza', editado por Espasa, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos en el marco de una conversación con la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero, que ha estado moderada por el director de Ideal, Quico Chirino.

Moreno se ha dicho en esta conversación consciente de que hay en España "capítulos del pasado muy duros que no podemos ni debemos repetir" por lo que se ha mostrado en contra de una manera de entender la política más duro con formas "que ahora desgraciadamente tanto se llevan".

Ha recordado momentos del inicio de su etapa política en Andalucía al frente del PP-A en que ha reconocido que le tachaban de "blandito" para señalar que aprendió, entre otras cuestiones, a convencerse a sí mismo de que "no le puedes gustar a todo el mundo", aunque ello no suponga dejar de tomar decisiones, lo que supone, ha agregado, que se dice sí a unos "diciendo que no indirectamente a otros".

Aquellos momentos le hicieron "más resiliente y más fuerte" y ser consciente de que "uno tiene que tener personalidad y tiene que tener criterio", como, entrando en el terreno de la actualidad informativa, ha mantenido que ha demostrado en las últimas semanas cambiando "prácticamente toda la Consejería de Sanidad".

En una conversación en que ha referido también el "miedo" sobre todo por sus hijos y la "presión" que sintió en la gestión de la crisis del coronavirus, Moreno ha tenido palabras de reconocimiento a los sanitarios y al conjunto de la sociedad en aquellos años para que el "impacto" no fuera "tan duro" como en otros territorios de España.

Según Moreno, "una cosa es" tener "formas amables" y otra no tener "la determinación y la firmeza a la hora de tomar decisiones" conforme a lo que "es mejor para la mayoría", sabiendo que "no le puedes gustar a todo el mundo".

En el ámbito estrictamente político, ha repasado su trayectoria desde que comenzara su andadura en Nuevas Generaciones en el ámbito nacional en Madrid, donde ha indicado que estuvo 18 años hasta su etapa de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Gobierno con Mariano Rajoy, para llegar a Andalucía con la convicción de trabajar para "ir construyendo un modelo de partido distinto".

Ha señalado que compartió con sus colaboradores que "si todo lo que" habían "hecho había fracasado", había que hacer "las cosas de una manera distinta" y divertirse, aunque ha reconocido que el 2 de diciembre de 2018, las elecciones que propiciaron finalmente el cambio en Andalucía, "en los mentideros de Madrid y en el runrún había un ambiente fúnebre" respecto de su proyecto al frente del PP-A.

"No había mucha credibilidad en esa posibilidad real de cambio" frente al PSOE-A en aquel momento, ha señalado Moreno, que ha reivindicado el andalucismo "valiente" que "no es rupturista" que ha añadido que no se relaciona con opciones independentistas, sino con "la defensa de los intereses de Andalucía", que "cuanto más fuerte es, más fuerte es España".

Todo ello en un momento en que ha dicho que Pedro Sánchez se mantiene al frente del Gobierno por "concesiones" y un modelo de hacer política que "divide a la sociedad".

Por otro lado Moreno ha aseverado que para él va "primero" la defensa de Andalucía aunque ello suponga tener que hacerlo ante el presidente del Ejecutivo central o ante el del PP, Alberto Núñez Feijóo, incidiendo también en que la sociedad "solamente puede avanzar si estamos todos unidos", explorando los "matices" sin maniqueísmos de "blanco o negro".

Según la información facilitada por Espasa, 'Manual de convivencia' es un ensayo sobre una forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, e incluso del afecto hacia el adversario. Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del PP hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta.

"SERENIDAD EN EL DEBATE SOCIAL"

En estas páginas, el autor reflexiona sobre la convivencia como "un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica "el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada".

El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro. Con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política y de vivir "basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo".