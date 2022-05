Moreno deja en el aire si aspiraría a un tercer mandato en la Junta: "No estaré mucho más tiempo de lo necesario"

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha dejado este martes abierta la posibilidad de aspirar a un tercer mandato al frente del Gobierno andaluz si lograra revalidar en el cargo tras las elecciones del próximo 19 de junio, si bien en todo caso ha advertido de que "no voy a estar mucho más tiempo de lo necesario".

El también presidente del PP-A se ha pronunciado así durante su participación en el encuentro informativo organizado este martes en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, dentro del ciclo 'Andalucía Vota' con los aspirantes a la Presidencia de la Junta de los principales partidos en las elecciones autonómicas del 19 de junio, y en respuesta a la pregunta de si la próxima sería su última legislatura como jefe del Ejecutivo andaluz en el caso de lograr ser investido de nuevo tras los comicios del mes que viene.

Moreno ha recordado que el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) elaboró "un proyecto de ley" que contemplaba limitar a ocho años como máximo los mandatos del presidente y los consejeros de la Junta que, según ha explicado, "estuvo en el Consejo Consultivo de Andalucía" porque la cuestión "requiere de cierto respaldo desde el punto de vista normativo y jurídico".

En todo caso, el presidente de la Junta y del PP-A ha señalado que es de los que piensa que, "en una responsabilidad, uno no puede quedarse mucho tiempo", y "en Andalucía lo hemos vivido". Uno "puede estar en una misma formación política, pero tiene que haber cambios de equipo constantes", ha comentado en esa línea.

Además, ha señalado que a él personalmente le "gustaría hacer otras cosas", porque "los años, la vida, pasan muy rápido", él ya está "madurito" y, si tiene "otra oportunidad" para seguir de presidente de la Junta tras las elecciones del 19 de junio, llegaría al final de la próxima legislatura "con 56" años de edad --actualmente tiene 52--, y "me gustaría hacer otras cosas y devolverme a mí y a mi familia lo que he entregado a la política", que "requiere una exclusividad, un precio muy alto".

Dicho esto, Moreno ha advertido de que no quería "ser preso" de sus "palabras, porque las transiciones en los partidos son muy complicadas", pero sí ha querido "adelantar que no voy a estar mucho más tiempo de lo necesario", sin precisar más en qué se traduciría ese intervalo. "Mucho más tiempo de lo necesario, ahí te lo he dicho todo", ha zanjado el presidente a preguntas al respecto del delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, en el marco de este encuentro informativo.