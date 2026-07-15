Moreno desea "mucha suerte" a la Selección: "Estaremos todos unidos en torno a ese orgullo común que es España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado "mucha suerte" a la Selección nacional de fútbol para la final del Mundial que se disputará el próximo domingo en Nueva York. Para ese día, Moreno se ha mostrado convencido de que "estaremos todos unidos en torno a esos colores y unidos a ese orgullo común y compartido que es España".

En el cierre de su discurso con motivo de la toma de posesión de los consejeros en un acto en el Palacio de San Telmo, Juanma Moreno ha reconocido que este miércoles es "un día feliz para todos" porque "no siempre ve uno a su país, a su Selección, en la final de la Copa del Mundo".

"Hoy tenemos todos una sonrisa, un puntito más de felicidad después de ver" cómo el equipo de La Roja, "a pesar del enorme potencial deportivo que tiene Francia, la anuló y consiguió el 2-0" con el que España se ha hecho con el pase a la final. "Así que esperemos que también esto sea un preludio de esta legislatura, de que las cosas funcionan, de que este equipo es contundente, que este equipo está unido y que este equipo cumple con los objetivos que le marcan su desempeño", ha concluido.