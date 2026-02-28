Moreno desea suerte a los andaluces nominados a los Goya 2026: "Ojalá os traigáis muchas estatuillas para Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en el acto. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado "mucha suerte" a los andaluces nominados en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebran este sábado, 28 de febrero, en Barcelona, coincidiendo con el Día de Andalucía, al tiempo que ha expresado su deseo de que "ojalá os traigáis muchas estatuillas para Andalucía".

Así lo ha manifestado durante su discurso en el acto de entrega de los títulos de Hijo Predilecto, Hija Predilecta y las Medallas de Andalucía, donde ha destacado la presencia de producciones y profesionales andaluces en la gala de los Goya. Entre ellos, las películas 'Los Tigres', del director sevillano Alberto Rodríguez, y 'El Cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar y rodada en distintos enclaves de la provincia de Sevilla, que compiten con siete nominaciones cada una. Asimismo, el actor sevillano Hugo Welzel opta al premio a Mejor Actor Revelación por su papel en 'Enemigos'.

Moreno se ha referido a todos ellos como "embajadores del talento de nuestra tierra" en esta gala, que ha definido como "la Noche del Cine Español", que en la pasada edición se celebró en Granada, en concreto, en el Palacio de Congresos de Granada.

En concreto, 'Los Tigres' ha sido reconocida por su música original a cargo de Julio de la Rosa, su dirección de producción con Begoña Muñoz, así como en las categorías de dirección de fotografía, montaje, dirección de arte, sonido y efectos especiales.

Por su parte, 'El Cautivo' ha recibido nominaciones que incluyen al actor de reparto Miguel Rellán, al actor revelación Julio Peña, y a la dirección de producción de Sergio Díaz Bermejo, además de estar presente en las categorías de dirección de arte, maquillaje y peluquería, diseño de vestuario y sonido.

Asimismo, el sevillano Hugo Welzel compite en la categoría de Mejor Actor Revelación por su papel en 'Enemigos', donde se enfrenta a Antonio Fernandez por 'Ciudad sin Sueño', Julio Pena por 'El Cautivo', Jan Monter por 'Estrany Riu' y Mitch Robles por 'Romería', mientras que Nora Hernandez ('La Cena'), Blanca Soroa ('Los Domingos'), Elvira Lara ('Los Tortuga'), Uxia García ('Romería') y Miriam Garlo ('Sorda') aspiran al Goya a Mejor Actriz Revelación.