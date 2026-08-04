Moreno destaca que Andalucía lidera el descenso del paro en España: "Decían que no podíamos competir con los mejores"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el descenso del desempleo en la comunidad en el pasado mes de julio con 9.661 personas menos, siendo la región de España donde más ha bajado el paro en el último mes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"Dos de cada tres parados menos en España en el último año son andaluces. Decían que Andalucía no podía competir con los mejores ¡Y lleva más de 3 años consecutivos liderando la reducción del paro interanual!", ha subrayado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

"El Sur avanza con fuerza y determinación", ha concluido Moreno. En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.993 parados, lo que supone un 10,83% menos hasta los 526.862 desempleados.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Cádiz donde hubo una mayor caída (-3.479); seguida de Sevilla (-1.618); Málaga (-1.580); Granada (-828); Córdoba (-794); Jaén (-730); Almería (-419) y Huelva (-213).

En contraste, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%).