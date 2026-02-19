Moreno felicita a la granadina Ana Alonso por su "gesta histórica" en los Juegos Olímpicos

Archivo - Oriol Cardona Y Ana Alonso Celebran Una Medalla En Esquí De Montaña. Archivo. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVIDE VANINETTI/IPA SPORT

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la "gesta histórica" de la granadina Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

"Medalla de bronce para la granaína Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de #MilanoCortina2026!!", ha señalado Moreno a través de sus redes sociales.

"Sufrió un atropello en septiembre mientras entrenaba y acaba lograr el primer bronce en esquí de montaña", se ha congratulado el presidente de la Junta de Andalucía, calificando como "gesta histórica" esta hazaña deportiva.

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso han dado las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La primera en estrenar el medallero ha sido Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente que había puesto en riesgo su presencia en el Stelvio; se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.

Posteriormente, ha sido el turno de Oriol Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que ha sabido gestionar la presión con una gran final que ha dominado tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.