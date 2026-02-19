Pedro Sánchez: "Las medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso son toda una proeza para el deporte español"

Archivo - Los españoles Ana Alonso y Oriol Cardona se abrazan en la Copa del Mundo de Esquí de Montaña. - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a los esquiadores Oriol Cardona y Ana Alonso por su oro y bronce, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, unas medallas que son "toda una proeza para el deporte español".

"¡Día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026! La medalla de oro de Oriol Cardona y la de bronce de Ana Alonso son toda una proeza para el deporte español. ¡Enhorabuena! Sois un orgullo para todo el país", escribió Sánchez en la red social 'X'.

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso dieron este jueves las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el oro y bronce, respectivamente, en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

La primera en estrenar el medallero fue Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente entrenando que puso en riesgo su presencia en el Stelvio. Posteriormente, fue el turno de Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que supo gestionar la presión en la final, dominando tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.