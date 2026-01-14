Moreno destaca las "lecciones" de Rajoy: "El problema no es la libertad de expresión, es la mentira"

Juanma Moreno y Mariano Rajoy, este miércoles, en Sevilla - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles en Sevilla alguna de las "lecciones" y "píldoras" que el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy lanza en su libro 'El arte de gobernar', como el hecho de que, en la actualidad, el "problema no es la libertad de expresión", sino que es "la mentira".

Así se ha pronunciado Moreno en un acto, en Sevilla, junto a Mariano Rajoy para presentar el libro del expresidente del Gobierno. Ha dicho de él que es "una de las voces más autorizadas que tenemos en el mundo de la política en España".

"¿Y por qué hago esta afirmación tan categórica, más allá de la subjetividad que pueda llevarme mi amistad con él? porque he sido testigo directo de cómo el presidente Rajoy, con serenidad, algo que echamos mucho de menos en la vida pública actual, y con sentido de estado, aplicó políticas para sacar adelante nuestro país en la peor crisis económica y social que se ha vivido desde la restauración de la democracia", ha añadido.

Según Moreno, las ideas que se contemplan en el libro de Mariano Rajoy "enriquecen al mundo político y social". "Pequeñas píldoras que uno puede consumir de una manera fácil, pero que, sin duda alguna, tienen un enorme contenido", ha dicho.

Juanma Moreno, ha indicado que toma nota de una reflexión de Rajoy en su libro: "No conviene perder el norte, procura no enfadarte; es una excelente forma de perder el tiempo".

El presidente se ha referido a otra reflexión "de lo más oportuna" de Mariano Rajoy: "A un gobierno extremista no se le gana con más extremismo; con eso solo se consigue dividir aún más a la gente, sino que se le gana como moderación, seriedad y generando confianza".

Ha destacado en Mariano Rajoy el "espíritu de la virtud, de la responsabilidad y de la razón que mueve a los grandes estadistas". Su libro, según ha agregado, "es una colección de principios concisos y directos sobre aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los desafíos del mundo contemporáneo".

Moreno ha señalado que Rajoy refleja en su libro que no "todo vale": "Parece que todo el mundo puede salir impune de cualquier situación y están en entredicho muchos de los principios fundamentales que teníamos en la propia democracia, principios como la decencia, los valores, el sentido de estado, las ideas, la vocación o el respeto".

"Él no está dando lecciones a nadie, pero sí da lecciones contando sus experiencias y también los desafíos a los que nos encontramos", ha indicado.