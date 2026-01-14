Rajoy ve un "problema de calidad democrática" en España y "especialmente preocupantes los ataques" al poder judicial

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la presentación del libro "El arte de gobernar". A 14 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en Sevilla en la presentación - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha considerado este miércoles que existe un "problema de calidad democrática" en España y que son "especialmente preocupantes los ataques" al poder judicial.

Así se ha pronunciado Rajoy durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar', en Sevilla, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido el encargado de darle paso. "No te preocupes porque tu libro es mucho mejor que el mío, aunque yo, como es el mío, tengo que hablar bien del mío también", ha dicho Rajoy a Moreno, quien ha publicado el libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

Rajoy ha indicado que en su libro plasma "algunas convicciones sobre cuestiones" que considera importantes y además hace unas reflexiones que son el resultado de lo que vivió y aprendió a lo largo de casi 40 años que dedicó a la vida política.

Y la democracia es uno de los 17 capítulos: "El mejor sistema para ordenar la convivencia" y "no hay más alternativa a la democracia que la dictadura, y conviene no olvidarlo".

Para Rajoy, "hoy existe en muchos lugares del mundo, España entre ellos, un problema de calidad democrática, producto de la irresponsabilidad de algunos".

"Hay quien cree que la democracia es votar y si ya te eligen puedes hacer lo que estimes oportuno y conveniente", ha apuntado Rajoy, quien ha rebatido ese planteamiento: "A ti te eligen para gobernar, y a partir de ahí, tienes que respetar todos los principios de la democracia".

Ha añadido que son "especialmente preocupantes los ataques al poder judicial": "Cuando así se actúa, se intenta tomar el poder judicial, la democracia pierde calidad, retrocede y quién sabe lo que puede venir después".

Asimismo, ha querido dejar claro que, sin parlamento no hay democracia posible, y "es muy preocupante que el parlamento se someta cada vez más a las decisiones del gobierno de turno y, últimamente aquí (en España), de una manera obscena", mientras ha señalado que "más preocupante es que se pretenda y se afirme incluso que se puede gobernar sin pasar por el parlamento".

Para Rajoy, lo que "ocurre en España con los presupuestos generales del estado, es algo profundamente antidemocrático", y si "si un gobierno ve que sus presupuestos son tumbados por el parlamento, lo que procede, lo democrático, lo sensato, es disolver la cámara y convocar elecciones".

"Este es un tema muy importante y afecta y mucho a la calidad de la democracia", ha sentenciado Rajoy, para quien "hay quien se cree que se puede ir al Congreso de los Diputados como si fuera a la playa".

Otra reflexión de Mariano Rajoy, sobre la monarquía: "Los españoles ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones, y la convivencia en paz, que es indispensable para el progreso y la prosperidad".

"No me olvido del Rey Juan Carlos, que fue el piloto de la transición que llevó a España a la democracia, al ingreso en la Unión Europea y a unos niveles de bienestar como nunca hemos vivido, y no me olvido, como es natural, del Rey Felipe VI, de su serenidad, de su carácter, de su preparación, de su competencia y de su madurez", ha sentenciado.

También ha ofrecido unos "apuntes sobre el populismo", uno de los "mayores retos a los que se enfrentan hoy las democracias". "El populismo puede ser de derechas, de izquierdas, de nada y siempre de extrema estupidez", ha indicado Rajoy.

Para Rajoy, la peor señal de populismo es la falta de respeto a la ley, al estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial. "Cuidado con los que reducen la democracia a votar y cuidado con los que lo arreglan todo a gritos", ha advertido el expresidente.

Ha añadido que a un "extremismo no se le gana con otro", sino con el "moderantismo, con gente como Juanma Moreno, que ha ganado las elecciones desde la sensatez, sin decir tonterías, contando lo que iba a hacer y generando confianza en los ciudadanos". "Nunca se gana desde el extremismo, porque entonces mal negocio hace el país que vota extremistas", ha dicho.