Moreno dice que desde Andalucía empezará "una etapa histórica" en España y pide "castigo severo" a Sánchez en urnas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en el mitin inicio de campaña del 29N. A 12 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en un acto públic - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este jueves que desde Andalucía comenzará "una etapa histórica" en España con el cambio en el Gobierno de España y ha pedido un "castigo severo" en las urnas al presidente, Pedro Sánchez. Moreno también ha apelado al voto de esos tradicionales votantes socialistas que "no reconocen" al actual PSOE: "Lo mejor que pueden hacer en estas elecciones es prestarnos el voto".

En un acto en Sevilla con motivo del arranque oficial de la campaña por las elecciones generales del 29 de noviembre a partir de las 00,00 horas de este viernes, Moreno ha manifestado que desde Andalucía "vamos a cambiar España y va a empezar una nueva etapa histórica para este país".

Ha indicado que los comicios del 29 de noviembre no son unas elecciones "cualquiera, porque nos jugamos el presente y futuro después de ocho años de sanchismo". "Son el paso definitivo para el gran cambio que queremos hacer en España", según Moreno, quien ha insistido en que en las elecciones del día 29 se va de tomar una "decisión histórica para Andalucía y España".

Para Moreno, tenemos la posibilidad de que las cosas cambien y ha señalado que han pasado "tantas cosas feas y malas" en el país durante ocho años que ya "no somos ni capaces de calibrar todo lo malo que ha pasado".

Se ha referido, entre lo ocurrido, al "ataque a la integridad territorial" de España con la "ocupación" de Ceuta por miles de migrantes a finales de julio, mientras que el presidente del Gobierno se fue "de vacaciones", así como a los casos de corrupción y a las "cloacas" del PSOE que han llevado a la imputación de dirigentes socialistas y algunos están en la cárcel, como José Luis Ábalos. Lo "más doloroso y sangrante", según ha señalado, es "cómo se han deteriorado los servicios públicos" y el ferrocarril en España, especialmente la línea entre Andalucía y Madrid, lo que ha tenido "graves consecuencias" como han sido los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Ha criticado que Pedro Sánchez no haya sido "capaz" de ir a ninguno de los dos funerales de estado por las víctimas de estos accidentes.

Respecto al hecho de que Pedro Sánchez haya elegido este jueves el Palacio de Congresos de Sevilla para su acto de apertura de la campaña, ha indicado que le gustaría que el presidente hiciera balance sobre qué ha hecho por la capital andaluza en estos ocho años. "No ha hecho absolutamente nada, no ha traído ni un solo proyecto para la ciudad o para la provincia", ha añadido Moreno.

"¿Qué supondría para los sevillanos cuatro años más de sanchismo?, imagináoslo, ¿estáis dispuestos a soportar cuatro años más de sanchismo?", ha planteado Juanma Moreno, quien se ha mostrado convencido de que el PP ganará en la provincia de Sevilla el 29 de noviembre.

"Os pido que soñemos en grande, y salgamos a estas elecciones con el orgullo de haber hecho un buen trabajo", ha pedido Juanma Moreno al PP, y ha confiado en lograr el "hito histórico" de que el partido gane por primera al PSOE vez unas elecciones generales en la provincia de Sevilla, alcanzando los cinco diputados.

Asimismo, ha lanzado un mensaje a los votantes tradicionales del PSOE que "no reconocen" en estos momentos al partido desde que hay un líder "absolutamente cesarista en sus formas que ha ocupado todos los espacios del partido". Ha señalado que el actual PSOE no es un "partido útil para España" ni para aquellos que "piensan en fórmulas de progreso" ni para la gente que se siente de centro izquierda.

"Si quieren recuperar algún día al propio PSOE, algo que ha sido de su patrimonio emocional e histórico, lo mejor que pueden hacer en estas elecciones es prestarnos el voto", ha dicho Juanma Moreno sobre esos votantes que tradicionalmente ha votado al PSOE.

"Tenemos, democráticamente, que castigar a aquellos que no lo han hecho bien, en eso consiste la democracia", según ha señalado Juanma Moreno, quien ha considerado que Pedro Sánchez "no merece la recompensa de tener un resultado electoral positivo", sino que merece "un castigo severo en las urnas", una "reprobación en toda regla por todo el daño que le ha hecho a nuestro país".

Ha añadido que Sánchez, "para sobrevivir, ha construido una fórmula que a él le ha funcionado, pero que a España no le funciona nada, la de construir un gran muro".

"Así que juntos vamos a derribar ese muro que divide a España y a los ciudadanos, que confronta, que nos complica la convivencia y que imposibilita un desarrollo pleno de nuestro país", ha indicado el presidente andaluz.

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, que ha iniciado su intervención con un recuerdo hacia las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), nombrando a la exministra Fátima Báñez, ha indicado que el "cambio necesario o la reconstrucción" que plantea Alberto Núñez Feijóo no consiste en "quitar a uno para ponerme yo, sino que es quitar a Sánchez para poner un proyecto de los españoles y quitar el muro para construir puentes".

"Eso es lo que ponemos encima de la mesa. Y nosotros, cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que realmente importa", ha indicado Bravo, quien ha garantizado que Núñez Feijóo pondrá en un gobierno del PP "a los mejores y no a los amiguetes".

También ha intervenido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha manifestado que "hay más motivos que nunca para decir a Pedro Sánchez que se tiene que ir" porque se ha convertido en el "presidente más antisevillano de la historia democrática". "El próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de acabar con esa demagogia y con esa ideología que nos ha enfrentado en estos ocho años, en los que han faltado presupuestos, inversión, mantenimiento y gestión y ha sobrado corrupción", ha señalado.