Moreno dice que el PP trabajará "por responsabilidad" para mantener unos servicios "mínimos y dignos" en Linares (Jaén)

Publicado 28/08/2018 15:18:56 CET

LINARES (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que su partido en Linares (Jaén), "por responsabilidad", hará todo lo que esté en su mano para "seguir manteniendo unos servicios mínimos y dignos" en materia municipal, dada "la gravísima crisis institucional y política" que vive en la ciudad.

Así lo ha indicado este martes durante su visita a la Feria de San Agustín y a preguntas de los periodistas sobre la postura de los 'populares' ante el escenario originado con la expulsión del PSOE del alcalde, Juan Fernández, y la renuncia a sus responsabilidades de gobierno por parte de los concejales socialistas, que también han anunciado una moción de censura que por el momento no tiene apoyos suficientes.

Lo hicieron una vez que el regidor ha dejado claro que no va a dimitir, añadiendo que podría asumirlas junto al también exsocialista Joaquín Robles, y planteando al resto de la Corporación la posibilidad de colaborar en esas tareas, ya sea como grupo o persona particular.

Moreno ha afirmado que su formación "ha metido el hombro y ha tendido la mano al gobierno local del Ayuntamiento" y "no es que lo haga ahora", sino que lo ha hecho "siempre", lo largo de la mandato y en años anterior, de modo que "siempre que ha habido un problema siempre se ha antepuesto los intereses generales a los particulares".

"Se va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, por sentido responsabilidad, para de que de aquí a los ocho meses que restan hacia las elecciones municipales los ciudadanos y los vecinos de Linares puedan seguir manteniendo los servicios, unos servicios mínimos y dignos en materia municipal", ha comentado aunque sin concretar si eso se podría traducir o no en asumir competencias de gobierno.

En todo caso, ha apuntado que "lo importante no es lo que suceda en esto ocho meses", sino "lo que suceda en mayo de 2019", ya que "esta situación ya no puede seguir así" y la localidad "necesita de manera urgente un nuevo gobierno, de mano del PP y Ángeles (Isac)", presidenta local del partido.

Así las cosas, ha resaltado que trabajarán "con responsabilidad, lógicamente, poniendo el interés general de los vecinos, pero también responsabilidad criticando todo aquello que no se haga bien y no asumiendo responsabilidades que no son propias". Al hilo, ha subrayado que la situación actual "es responsabilidad del PSOE y son ellos los que deben dar explicaciones".

En este sentido, el presidente del PP-A ha dicho asistir "con una preocupación enorme" a esta "gravísima crisis institucional y política", con un Ayuntamiento "casi en descomposición debido a las guerras internas del PSOE", punto en el que calificado de "vergonzoso" que "ponga los intereses del PSOE por encima de los ciudadanos".

Además, ha hecho extensivas sus críticas a los socialistas al frente del Gobierno andaluz con "una presidenta que desprecia a Linares porque no viene nunca" al municipio "a traer inversiones, a conocer la realidad a preocuparse de la situación". Ello a pesar de que figura "entre las ciudades con la tasa de paro más alta" del país, "entre los diez municipios más pobres" y con "un éxodo", especialmente de jóvenes, que salen a buscar oportunidades fuera.

POTENCIALIDADES

Ha recalcado, sin embargo, que Linares "es una de las ciudades con más potencialidades, más posibilidades, con más futuro", si bien, "tristemente, debido a la actuación permanente del PSOE a nivel local y autonómico" ha llegado "a una situación de desesperación y de tristeza"

"Todas las políticas que ha puesto el PSOE en materia industrial a nivel andaluz y local han fracasado estrepitosamente. Todas las políticas supuestamente para recuperar la inercia, el dinamismo económico y el progreso, al final, se han saldado o con un fracaso o vinculado a corruptelas e irregularidades que hemos vivido en el caso de los ERE", ha lamentado.

Por ello, ha defendido que, tras "tanta decepción y mentira", Linares "se merece un futuro mejor" y ha llegado su hora con nuevos responsables municipales, pero también con un nuevo gobierno en Andalucía la "tenga en la agenda política de manera constante" y esté "dispuesto a estar junto al gobierno local trabajando codo a codo para sacarla adelante".

"Tenemos que recuperar su esplendor, su futuro y su presente. Con compromiso, como el que he puesto encima de la mesa en el Parlamento con un objetivo 2020 para Linares en el que todo el Gobierno de Andalucía deba volcarse de manera plena para atraer inversiones, conseguir empleo y oportunidades para que nuestros jóvenes no se tengan que ir", ha manifestado.

PERSPECTIVAS

Además, ha tenido palabras de reconocimiento para Ángeles Isac, sobre la que se ha mostrado convencido de que en nueve meses será "la nueva alcaldesa". En su opinión, se necesita una persona como la presidenta local del partido "con mucha fortaleza, vitalidad, energía", las "ideas muy claras" y un amor "a raudales" por Linares.

Igualmente, ha valorado el "gran trabajo" que está realizando el presidente provincial del PP jiennense, Juan Diego Requena. "Estoy convencido que ese trabajo que está haciendo junto a su equipo traerá sin duda una buena cosecha", ha concluido.