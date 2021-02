Moreno dice que el próximo 8M "no es momento de salir a la calle": "No caigamos en el error del año pasado"

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comentado este viernes que, "desgraciadamente", el próximo 8 de marzo --Día Internacional de la Mujer-- "no es momento de salir a la calle" como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y ha pedido no caer en el "error" que, a su juicio, se produjo el año pasado en torno a esa fecha, cuando sí se celebraron movilizaciones masivas, lo que "nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdida de vidas humanas".

Así lo ha advertido el presidente andaluz en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que de cara a ese día "se pueden hacer muchas cosas" que no impliquen manifestaciones, porque "ya cometimos un error el año pasado con el 8M", que "nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdidas de vidas humanas". "No caigamos otra vez en el mismo error, aprendamos del pasado", ha añadido.

De igual modo, acerca de las consideraciones que este pasado jueves realizó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no se mostró contrario a que se lleven a cabo manifestaciones por el 8 de marzo "siempre que se tomen las medidas de precaución adecuadas", Moreno ha comentado que dicho epidemiólogo "está abonado a la polémica y la contradicción".

"Me da mucha pena", porque "creo que (Fernando Simón) ha perdido enormes dosis de crédito y ya hoy no es ninguna referencia para la mayoría de ciudadanos", ha añadido el presidente de la Junta, para remachar que lo que dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias "no tiene ningún sentido" e incluso "casi va en contra de las palabras de la propia ministra" de Sanidad, Carolina Darias, que ha dicho que "no ha lugar" a la celebración de manifestaciones por el 8M.

Juanma Moreno se ha preguntado que, "si hemos cancelado la Semana Santa" o "estamos limitando las reuniones en hostelería a cuatro personas" en Andalucía, "cómo vamos a pensar en una manifestación de 500 personas".

"Y luego, ¿quién controla que sean de 500?", o que sus participantes "guarden un metro y medio de distancia" entre ellos, se ha cuestionado también el presidente de la Junta, quien en ese sentido ha señalado que, "una vez que hay concentraciones muy grandes, es muy difícil de controlar".

En todo caso, Moreno ha querido dejar claro que el 8 de marzo es un día "muy importante" y "muy señalado en el calendario de los españoles", porque es el día en el que "el conjunto de la sociedad tenemos que reivindicar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".

En esa línea, ha avanzado que desde la Junta van a promover ese día "todos los esfuerzos para reivindicar y poner el foco en algo que sigue siendo injusto", en referencia a cuestiones como las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero ha insistido en que "este año, desgraciadamente, no es el momento de salir a la calle".