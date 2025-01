Moreno, elegido candidato del PPE a presidir el CDR: La UE debe "reforzarse" frente a "populismos y extremismos"

BRUSELAS (BÉLGICA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido elegido este viernes en Bruselas formalmente, por unanimidad, candidato del grupo Partido Popular Europeo (PPE) como candidato a presidir el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y ha defendido que la Unión Europea, que se enfrenta a desafíos importantes como la irrupción de "populismos" y "extremismos", tiene que "autoidentificarse y reforzarse" también a través de sus regiones y ciudades.

En declaraciones a los medios de comunicación tras su elección como candidato, Moreno ha mostrado su satisfacción por esta nueva responsabilidad que, según ha admitido, el paso que ha dado ha sido muy "meditado".

"Esta nueva responsabilidad creo que es muy importante para Andalucía, pero también es importante para España", ha señalado Juama Moreno, para quien en unos momentos de "dificultad" en Europa, como la guerra en Ucrania, la crisis creciente de Rusia y lo que puede suponer la nueva administración de Donald Trump en EEUU, Europa tiene que "autoidentificarse y reforzarse, y eso se tiene y se debe hacer desde las ciudades y desde las regiones".

Asimismo, ha querido dejar claro que, aunque algunos lo puedan pensar, él no ha dado este paso de optar a presidir el CDR como "trampolín" de cara a las elecciones andaluzas de 2026: "Para utilizar una gira por Europa con mandatarios europeos, para hacerme fotos, o para proyectar mi imagen si cabe en Andalucía; no es esa mi razón y he querido desmentirlo claramente, interna y externamente".

Los dos principales grupos europeos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, tiene un acuerdo para una presidencia compartida en el Comité de las Regiones, de manera que Juanma Moreno ocuparía la presidencia en una mitad del mandato y la otra mitad le correspondería a la candidata socialista, la vicealcaldesa de Budapest (Hungría), Kata Tütto.

El mandato completo del Comité de las Regiones tiene una duración de cinco años, así que a cada uno le correspondería la presidencia durante dos años y medio. A este respecto, Moreno ha señalado que es de la opinión de que el PPE debería optar por el segundo mandato, "porque nos lleva al final de la legislatura que va a ser trepidante y a las elecciones europeas". Considera que en el segundo mandato se tomarán decisiones que van a ser determinantes para la UE.

"Es verdad que yo podría beneficiarme en el primer mandato porque eso me reforzaría en mi propia campaña electoral en Andalucía, pero siendo honestos e inteligentes lo que le interesa al PPE es llegar a las elecciones europeas presidiendo el Comité de las Regiones", ha agregado.

En la sesión plenaria del próximo día 20 de febrero será cuando presente su candidatura a la presidencia del CDR, exponiendo los ejes políticos a desarrollar durante este mandado.

Moreno, que una vez elegido oficialmente presidente del CDR contará con despacho en la sede del organismo, ha garantizado, durante la presentación de su candidatura ante el grupo del PPE, que trabajará "en beneficio de las ciudades y regiones de Europa, que son prioritarias en este momento clave que vive Europa".

En la actual coyuntura, con los frente de la guerra en Ucrania y las políticas de la nueva administración de Trump, según Juanma Moreno, "nuestras regiones y ciudades deben asumir el protagonismo que merecen y que, además, es su responsabilidad": "Deben de influir en la toma de decisiones legislativas y ejecutivas en todos los ámbitos donde tenemos competencia".

Ha señalado que la fórmula que quiere aplicar desde la presidencia del CDR es la que practica al frente del Ejecutivo andaluz: "diálogo, sensatez y determinación", así como "rigor, moderación y consenso".

Se ha mostrado convencido de que la UE "tiene margen de mejora": "No podemos negar que tenemos que seguir avanzando sobre los aciertos y saber identificar dónde están los errores para corregirlos" y "debemos también preservarnos de los riesgos" actuales, "de los populistas, de los extremistas, y de aquellos que pretenden dar soluciones fáciles a problemas que son muy difíciles".

"De aquellos que suponen una amenaza para un modelo europeo por el que trabajamos desde su propia fundación", ha indicado Moreno, para quien el PPE es una "garantía para que este gran espacio de progreso y de libertad no se vea comprometido ni ahora ni en el futuro".

Ha insistido en que Comisión, Consejo y Parlamento europeos tienen que entender que las regiones estamos "aquí para asumir las responsabilidades que nos corresponden y también para dar respuesta a los problemas reales de las personas, porque aspiramos a ser algo más que un órgano consultivo".

Durante su intervención, Juanma Moreno ha defendido que la política de cohesión territorial debe seguir siendo un eje central del próximo marco financiero para prosperar a largo plazo en una Europa "más sostenible, inclusiva y también más innovadora". Ha indicado que las regiones tienen que participar de una manera directa no solo en la ejecución de los fondos, que ya lo hacen, sino también en "su diseño y en esa descentralización de los fondos".

"Estamos ante un momento crítico en el que tenemos que luchar porque la política de cohesión cuente con la dotación de fondos más amplia y posible y al mismo tiempo descentralizada", ha apuntado.

Juanma Moreno ha indicado que la lucha contra el cambio climático es otro de los desafíos que existen y que hay que apostar por la implementación de la energía renovable. "Europa no tiene petróleo y apenas tiene gas, pero sí tenemos la capacidad de alcanzar una soberanía energética para no depender de terceros países, a través de las energías renovables", ha señalado.

Por otro lado, ha abogado por una "reforma y descentralización de la política agrícola común, la PAC", como una de las prioridades para el próximo mandato del Comité Europeo de las Regiones. Se trata de "adaptarla a estrategias regionales que refuercen primero la seguridad alimentaria fundamental y también el desarrollo rural, que tiene que ir acompañado de esa sostenibilidad", según ha dicho.

Moreno ha defendido además que el CDR desempeñe un papel "mucho más activo y comprometido en el próximo plan europeo de vivienda asequible", al tiempo que ha abogado por reforzar la colaboración interregional dentro del comité y elevar el problema la migración "al corazón mismo de las instituciones europeas" para tomar decisiones conjuntas.