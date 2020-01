Moreno, dispuesto a dialogar "al máximo" para que el Gobierno pague los 537 millones del IVA y reforme la financiación

Actualizado 22/01/2020 13:22:13 CET

SEVILLA/MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha expresado este miércoles su "escepticismo" ante el anuncio sobre las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ha dicho que está dispuesto a dialogar hasta "la extenuación, al máximo", con el Gobierno central para que pague lo que debe a Andalucía, como los 537 millones por la liquidación del IVA.

En comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de su visita a Fitur, Moreno, que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado que, dada la situación que han vivido meses atrás, son "muy escépticos" ante las informaciones que llegan del Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta.

Ha manifestado que, de hecho, a día de hoy no se ha producido liquidez de esas transferencias, de manera que, hasta la fecha, "los anuncios y promesas que ha hecho el Ministerio de Hacienda no han tenido la correspondiente ejecución en el ámbito financiero de Andalucía". En cualquier caso, ha apuntado que "bienvenida" sea esa financiación a través de las entregas a cuenta, pero ha querido dejar claro que la Junta no va a dejar de demandar el pago de los 537 millones por el IVA.

"No vamos a renunciar, que lo tengan claro María Jeús Montero (ministra de Hacienda) y Pedro Sánchez", ha señalado Moreno, quien ha añadido que la Junta tampoco va a dejar de pedir un nuevo modelo de financiación autonómica que aporte a Andalucía 4.000 millones de euros adicionales, en virtud de los que aprobó el Parlamento autonómico.

"Estamos dispuestos a dialogar hasta la extenuación, al máximo, pero queremos hechos concretos y certidumbre y que empiecen a demostrar que cumplen su palabra pagando a Andalucía los 537 millones de euros por el IVA", ha apuntado el presidente.