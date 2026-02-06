Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), acompañado por los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo, Rural, Ramón Fernández-Pacheco (d), visita zonas inundadas por la - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que ha recibido la llamada del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para informarle de que en la mañana de este viernes visitará el municipio gaditano de Sanz Roque para conocer los efectos del fuerte temporal que está afectando a Andalucía y con especial incidencia en la provincia de Cádiz.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno, en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, donde ha indicado que, por parte de la Junta, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, acompañará a Pedro Sánchez para trasladarle toda la información que necesite.

Moreno no acompañará al presidente del Gobierno porque se va a desplazar en la mañana de este viernes a la localidad granadina de Huétor Tájar.

"Me parece bien que venga para que compruebe 'in situ' los daños que se están ocasionando en viviendas o en infraestructura, algunas muy deterioradas", según ha señalado Moreno, quien ha apuntado hay "cosechas que están ya perdidas y parte del sistema productivo muy tocado".

Ha confiado en que Pedro Sánchez "tome también conciencia y sensibilidad" de la situación y "pueda activar también planes de ayuda que son fundamentales para recuperar la actividad económica y la normalidad en esta parte de Andalucía".