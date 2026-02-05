Montero garantiza que el Gobierno declarará "zonas gravemente afectadas" por el temporal en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asiste a una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, donde analizan los efectos de la borrasca 'Leonardo' en la comunidad y el dispositivo pues - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anticipado este jueves que, "en los próximos días", el Ejecutivo central declarará "zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil" aquellas que hayan sufrido con mayor intensidad los efectos del temporal que atraviesa Andalucía en los últimos días, e impulsará ayudas para "compensar" a la población de estos puntos por los daños sufridos.

Así lo ha comprometido la también ministra de Hacienda en una rueda de prensa tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en Sevilla, para valorar la situación que atraviesa la comunidad como consecuencia de los efectos que está causando la borrasca 'Leonardo' que está azotando a varias provincias de la región esta semana.

María Jesús Montero ha expresado su deseo de que "pronto pase esta borrasca y todas aquellas que están previstas que vengan en las próximas horas", y ha explicado que, "cuando ya definitivamente" se hayan alejado esos temporales de Andalucía, "el Gobierno de España, en los próximos días, declarará" como zonas "gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas que están siendo objeto de actuación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también de medidas de prevención por parte de la población".

Con esas iniciativas que se adoptarán desde el Consejo de Ministros, según ha abundado, "se pondrá a disposición de los ciudadanos, de los comercios, las ayudas de emergencia y catástrofe" correspondientes, algunas de las cuales "se regulan por un real decreto que está vigente, y otras se actualizan en la reunión del Consejo de Ministros para que realmente puedan, en la medida de lo posible, compensar a la población por los daños que se hayan podido producir por este temporal", ha detallado la vicepresidenta.

De esta manera, ha querido dejar claro que, "cuando se retiren las borrascas, veamos los daños que se han ocasionado, el Gobierno de España acompañará a las familias, a la población, todo el tiempo que sea necesario hasta que se pueda restablecer con la mayor normalidad posible la vida de la gente".

De igual modo, María Jesús Montero ha llamado a la población a tener una actitud de "precaución máxima" y de "seguimiento a pies juntillas de las recomendaciones que hagan las autoridades que están al frente de esta emergencia", así como ha asegurado la "absoluta colaboración por parte del Gobierno de España con el mando de la emergencia y, por supuesto, con las tareas de rescate, de desescombro y todo aquello que sea necesario".

DESPLIEGUE DE LA UME

Por otra parte, la vicepresidenta ha dedicado los primeros minutos de su rueda de prensa a repasar la situación de la comunidad autónoma alterada por el paso de la citada borrasca, y ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "está desplegada en Andalucía" desde el pasado martes, día 3, "para intervenir en siete de las ocho provincias".

Ha concretado que hay un total de 400 efectivos que están en el terreno y "200 medios también que se han puesto en marcha para acompañarlos" en sus tareas, que tienen entre sus objetivos "la contención de los residuos minerales en balsas, el apoyo" frente al "corrimiento de taludes y paredes, y también el rescate acuático en aquellas situaciones que se requieran".

Montero ha destacado que, desde la activación de esta unidad, se han llevado a cabo "diferentes intervenciones de envergadura" en provincias como las de Cádiz, Huelva y Sevilla, así como ha resaltado que por parte del Estado se ha dispuesto de "equipos especializados en la búsqueda y el rescate de personas en zonas de difícil acceso" y también para llevar a cabo "labores de ingeniería de desescombros, fundamentalmente en la limpieza de viales o el apuntalamiento de estructuras que estén dañadas y que tengan movimiento de tierra".

En relación con la gestión de agua, la vicepresidenta ha explicado que "se están produciendo tareas de contención, canalización de esas masas de agua que circulan por la incapacidad ya del terreno de poder absorberla, y también el uso de maquinaria de alta capacidad para el achique del lodo y del agua en la zona inundada".

Asimismo, ha señalado que se cuenta con "unidades de apoyo aéreo"; en concreto, con dos helicópteros del Ejército de Tierra, "fundamentales en las misiones de reconocimiento y en las evacuaciones de emergencia", según ha puesto de relieve.

LLAMAMIENTO A "ESTAR TODOS A UNA"

María Jesús Montero ha recordado que, en una situación como la actual en Andalucía --de nivel 2 de la fase de emergencia del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía--, "se requieren medios del Estado, pero el mando del operativo está a cargo de la comunidad autónoma", ante la que el Gobierno central está "a su disposición y a su servicio en unidad de acción", según ha subrayado.

La vicepresidenta y también secretaria general del PSOE andaluz ha querido "poner en valor" esta circunstancia porque "hoy, mañana, pasado mañana, tenemos que estar todos a una", y el Gobierno de España "se pone a disposición" de la administración que "tiene la responsabilidad sobre el desarrollo de las tareas de rescate, de auxilio, de recuperación" --en alusión a la Junta de Andalucía-- "con los efectivos y los medios que se nos van demandando en cada momento".

En esta línea, ha señalado que el Gobierno seguirá "trabajando en los órganos de coordinación" con la Junta y otras administraciones para que dicha colaboración "se lleve de la forma mejor posible".

Además, María Jesús Montero ha querido "agradecer y valorar especialmente el trabajo" de los alcaldes en Andalucía, y ha destacado que se ha producido "un despliegue muy importante de los servicios municipales en todo el territorio", y los primeros ediles han mostrado su "compromiso" con sus municipios y vecinos, visitándolos, "poniéndose a su disposición, facilitando las tareas de rescate y, por supuesto, habilitando lugares donde las personas puedan permanecer con las mayores comodidades de las que somos capaces", según ha puesto de relieve la vicepresidenta primera del Gobierno, quien por ello ha querido "agradecer a todos los ayuntamientos de Andalucía esa tarea que vienen desarrollando".