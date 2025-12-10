Moreno expresa respeto a la sentencia del TS sobre García Ortiz y lamenta que el Gobierno la "critique"

Archivo - Juanma Moreno,durante un viaje a Bruselas (Fotografía de Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este miércoles su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha lamentado que el Gobierno central la "critique".

En declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, Moreno ha considerado que Tribunal Supremo está formado por magistrados de "gran experiencia y de gran proyección profesional" y, por tanto, en el PP respetan sus decisiones.

Ha añadido que se hace "un mal favor a la justicia y a la separación de poderes cuando desde el Gobierno se critica de manera reiterada y se cuestionan las decisiones judiciales", sobre todo, cuando un país democrático como España "funciona por separación de poderes".

A su juicio, ver a una vicepresidenta del Gobierno --en referencia a Yolanda Díaz, y a otros "miembros" del Ejecutivo "alentar a manifestaciones en contra de una decisión judicial" es algo no "solamente lamentable, sino que además deteriora claramente nuestro sistema democrático".

"Yo pediría a los miembros del Gobierno serenidad, prudencia y respeto a otro poder como es el Judicial", ha apuntado.