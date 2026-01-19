Moreno: Feijóo ha dicho una "realidad" y no una "queja" sobre que el Gobierno no le informa del accidente de tren

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), en una comparecencia a los medios para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz. A 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, - Guillermo Morales - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido que el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado una "realidad" y no una "crítica" y ni siquiera "una queja" respecto al Gobierno de Pedro Sánchez cuando el dirigiente 'popular' ha apuntado este lunes que el Ejecutivo no le ha informado por ahora, ni de forma directa ni indirecta, sobre el accidente ferroviario registrado este pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que ha ocasionado al menos 40 fallecimientos.

Así lo ha indicado el presidente andaluz en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que Juanma Moreno ha vuelto a valorar la "coordinación entre administraciones" que, en su opinión, se ha dado tras este siniestro entre el Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Tras opinar que eso es "fundamental para que las cosas funcionen", y de calificar como "leal" la "colaboración" que se está dando entre la administración central y la andaluza, Moreno ha señalado que esa actitud es a la que le "obligan" los ciudadanos, y que es la "obligación moral" de los "gestores públicos" que, ante "una situación de catástrofe como la que estamos viviendo, tenemos que ir en la misma dirección", desde la premisa de que "llegamos siempre mucho más lejos y mucho más rápidos si vamos juntos", ha remarcado.

Preguntado por las declaraciones de Feijóo acerca de la falta de información del Gobierno sobre el accidente, Moreno ha recordado que él ha sido "testigo directo" de esas palabras del presidente nacional del PP porque se han producido en el marco de la comparecencia ante los medios de comunicación que los dos han compartido por la tarde en el marco de la visita que el líder 'popular' ha realizado al puesto de mando avanzado ubicado en Adamuz.

De este modo, Moreno ha sostenido que a Feijóo "le han preguntado" sobre si el Gobierno le había informado sobre el accidente, de forma que su comentario al respecto "no ha salido de él", sino que ha sido en respuesta a la pregunta de un periodista, y "lo que ha dicho" el presidente del PP "es la realidad, que en este caso" es que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no le habían informado".

De esta manera, Moreno ha defendido que "lo que ha trasladado" Feijóo "es una realidad", y no cree que de sus palabras haya que percibir "una crítica o una actitud, digamos, beligerante" contra el Gobierno. "No ha sido ni siquiera una queja", sino una respuesta de "manera honesta", ha abundado.

VISITA DE LOS REYES

Por otro lado, el presidente de la Junta ha confirmado que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, tienen previsto visitar este martes "por la mañana" el lugar del accidente, y ha valorado como "necesaria" esta visita por parte de los Reyes, que "nos representan a todos", y que "son queridos y valorados por el conjunto de la ciudadanía".

Así, Moreno ha opinado que "el cariño" que los monarcas "pueden mostrarle a la sociedad, a todos los que han cooperado, a los enfermos, a los accidentados" en el marco de su visita es "muy oportuna y muy bienvenida", y la considera "muy positiva en estos momentos".

Igualmente, en respuesta a la pregunta de si le gustaría que hubiese "un funeral de Estado en Andalucía" por las víctimas del accidente, Moreno ha señalado que "es una decisión" que no le "corresponde" tomar a él "porque precisamente es una decisión de Estado", pero ha opinado que "deberíamos rendirle un público y sentido homenaje a todas estas víctimas y, con ellas también, a todos los que de una u otra manera han colaborado para amortiguar, por así decirlo, el golpe que ha supuesto este accidente". "Yo vería con muy buenos ojos una iniciativa de esa naturaleza", ha remachado al respecto.