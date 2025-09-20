Moreno felicita a la atleta granadina María Pérez tras conseguir su cuarta medalla de oro en marcha en un Mundial

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i) impone la medalla de Andalucía al deporte, a María Pérez. A 28 de febrero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este sábado a la atleta granadina de Orce María Pérez tras proclamarse campeona del mundo en Tokio (Japón) en la modalidad de 20 kilómetros marcha, su cuarto oro en un Mundial, destacando que "ha vuelto a hacer historia".

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha elogiado a la atleta al consagrarse como tetracampeona del mundo en el país nipón, quien hace una semana también recogía el oro en la prueba de 35 km marcha. "Andalucía y toda España están muy orgullosas de ti, María Pérez. Eres una de las grandes estrellas del deporte", ha destacado el presidente.

La atleta granadina, de 29 años, con un tiempo de 1h:25:54, ha conseguido su segunda mejor marca y ha ampliado su palmarés con su cuarto oro en un Mundial, revalidando así sus dos títulos de campeona del mundo de 20 kilómetros marcha que se logró en Budapest (Hungría), en el año 2023.