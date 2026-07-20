Moreno felicita a España por su triunfo "con juego limpio y en equipo" en el Mundial: "¡Qué ejemplo y qué orgullo!"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de recibimiento a la Copa del Rey de Fútbol. A 16 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a España por su segundo título de campeona del mundo de fútbol lograda por 1-0 en la final ante Argentina y ha destacado el "ejemplo y orgullo" de una selección que ha logrado su segunda estrella "con cabeza, entrega, talento, juego limpio y en equipo".

"Lo hicieron. ¡Somos campeones del mundo! Nos han hecho soñar y lo han conseguido con cabeza, entrega, talento, juego limpio y en equipo. ¡Qué ejemplo y qué orgullo! ¡Enhorabuena, selección!", ha publicado Moreno en sus redes sociales minutos después del final del partido.

En un segundo mensaje con el vídeo del capitán, Rodri, levantando la copa de campeones del mundo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha vuelto a expresar su "orgullo" por ser "bicampeones del mundo" y ha dado las "gracias por vuestro ejemplo" a la selección entrenada por Luis de la Fuente.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, también ha felicitado a la selección y a los "jugadores de 'La Roja' que han hecho realidad el sueño de todo un país, luchando hasta el último segundo, contra viento y marea". "¡Gracias por esta segunda estrella y por llevar a España a lo más alto del mundo!", ha añadido en su cuenta de 'X'.

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado que "España vuelve a tocar el cielo y conquista su segunda estrella" y ha felicitado a la selección "por hacernos vibrar, creer y celebrar juntos una noche que ya forma parte de nuestra historia". "Viva España, siempre", ha subrayado.

El portavoz parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también se ha sumado a las felicitaciones a la selección. "¡Somos campeones del mundo! La Roja ya tiene su segunda estrella. Qué alegría, enhorabuena. ¡Se ha conseguido! ¡A disfrutarlo!", ha apuntado.