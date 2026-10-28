Moreno habla con Page, suspende agenda al menos dos días y avisa que "muchos andaluces" iban en los trenes siniestrados

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), conversa con el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), al inicio de la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) en Irlanda. (Foto de archi - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado con su homólogo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el accidente ferroviario registrado este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla en los que viajaban "muchos andaluces", y ha suspendido su agenda de convocatorias "al menos" hasta este jueves, 29 de octubre.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno en su mensaje en su cuenta en la red social X, en el que ha subrayado además que "Andalucía pone a disposición los recursos de emergencias que sean necesarios para ayudar en esta tragedia".

"Muchos andaluces viajaban en esos trenes", ha avisado el presidente de la Junta, que ha suspendido su agenda "al menos para hoy (este miércoles) y mañana", este jueves, ha anunciado también Moreno.

Previamente, el presidente andaluz había dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' al hilo del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles.

La agenda de Moreno de este miércoles incluía su participación en un acto por el Día de la Empresa organizado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla, y también una reunión, por la tarde, del Consejo de Gobierno que tenía previsto aprobar el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2027, el primero del Ejecutivo de coalición de PP-A y Vox conformado tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Además, Moreno debía someterse este jueves, 29 de octubre, a la habitual sesión de control al Gobierno andaluz en el marco del Pleno del Parlamento que debía comenzar este miércoles, 28 de octubre, y cuya celebración podría suspenderse, en función de lo que decida la Mesa y la Junta de Portavoces, que se reúnen esta mañana.

El accidente se ha registrado entre un tren AVE con salida de Madrid y destino Sevilla que ha chocado con el tren Iryo 6076, que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.