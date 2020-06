Moreno invita a Susana Díaz a escoger entre ser “útil” a Andalucía o quedarse como “delegada” de Sánchez

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha invitado este jueves a la presidenta del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a escoger entre ser "útil" a Andalucía ante la situación generada por la pandemia del coronavirus o quedarse como la "delegada" del Pedro Sánchez.

Así se lo ha trasladado Moreno a Díaz durante el debate que ambos han mantenido en la sesión de control del Pleno del Parlamento, después de que la dirigente socialista le haya reiterado que tiene la "mano tendida del PSOE-A, pero no a toda costa, no por encima de nuestros valores", apuntando que no puede asumir que la "extrema derecha" de Vox presida la comisión para la reconstrucción económica y social de Andalucía.

A este respecto, Moreno ha mostrado su sorpresa por que Díaz diga que el PSOE-A no puede aceptar que Vox presida esa comisión porque está por encima de sus "reglas morales", mientras que parece que sí se acepta que el PSOE, desde el Gobierno central, pacte con una partido "filoterrorista" como EH Bildu, que no ha condenado el terrorismo y la violencia y que incluso ha llegado a atacar sedes del PSE en el País Vasco.

Para Moreno, el discurso de Díaz es "incoherente" e "incomprensible" y le ha preguntado si le parecen razonables las cosas que está haciendo el PSOE en el Gobierno central, como los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas.

En cuanto al hecho de que Vox presida la comisión parlamentaria, Moreno se ha limitado a indicar que el debate no es el quién, porque los andaluces no están en quién ocupa el sillón, sino que se les solucionen los problemas.

Asimismo, ha reprochado a Susana Díaz que hable de "mano tendida" a la Junta y, en cambio, haya decidido llevar al Tribunal Constitucional, de la mano de 50 senadores, el decreto ley de simplificación administrativa. Le ha dicho que un "gesto de buena voluntad sería que retirase ese recurso" que va contra la "autonomía" de esta comunidad.

En cuanto al hecho de que Susana Díaz le haya pedido explicaciones una vez que, a partir del lunes 8, la Junta vaya a tener la "responsabilidad" sobre la fase 3 y "competencias" sobre movilidad entre provincias, Moreno ha mostrado su sorpresa por que la dirigente socialista disponga de esa información "privilegiada", ya que su Gobierno no tiene ninguna comunicación ni verbal ni por escrito del Ejecutivo nacional diciendo que la comunidad vaya a tener competencia sobre la movilidad o cualquier otra.

Moreno ha preguntado a qué ministro habría que hacerle caso, al de Sanidad o al de Fomento, porque ambos son "claramente contradictorios" en el asunto de la movilidad. Ha indicado que en el BOE se recoge que las comunidades serán "autoridad" en fase 3, pero no se dice qué "competencias vamos a asumir".

FALTA DE TRANSPARENCIA

Por su parte, Susana Díaz ha insistido en la "mano tendida" del PSOE-A al Gobierno andaluz, pero le ha reprochado su falta de "transparencia y de información" a los grupos políticos. Le ha pedido explicaciones sobre la planificación que tiene la Junta de cara a la movilidad entre provincias en la fase 3, después de la "ceremonia de la confusión" que los socios de gobierno, PP-A y Ciudadanos, ha protagonizado en los últimos días sobre este asunto.

Susana Díaz ha expresado su deseo de que todas las provincias andaluzas puedan pasar conjuntamente a la fase 3, pero ha señalado que la Junta en ningún momento ha trasladado a su partido los datos técnicos.

Respecto al hecho de que Moreno la acuse de tener "información privilegiada", ha indicado que ella no tiene la culpa de que ni el presidente ni sus asesores se lean los documentos oficiales de este país, apuntando que en el punto séptimo del acuerdo de prórroga del estado de alarma que se aprobó ayer en el Congreso se habla de la autoridad de los ejecutivos autonómicos en la adopción de medidas en fase 3.

Sobre la presidencia de la comisión de recuperación de Andalucía en manos de Vox, Susana Díaz ha reprochado a Moreno que él y su partido hayan dado ese puesto a un partido que sólo busca la "confrontación y la división" y que incluso votó en contra de la creación de la comisión porque ni cree en ella ni en el consenso. "En su mano está revertir la situación, y aquí tendrá al PSOE si así lo entiende", según ha dicho Díaz a Moreno, a quien ha trasladado que este no es el momento de hablar de que él es el presidente de la Junta con menos votos de la historia andaluza y el primero que "abrió" las puertas a acuerdos con la "extrema derecha".

Ante este comentario de Díaz, Moreno le ha replicado que él no le va a recordar que ella fue la última presidenta socialista de la Junta tras décadas de gobiernos del PSOE-A. "Fue la que apagó la luz y usted sabrá por qué perdió 15 escaños", le ha dicho.