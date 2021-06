Moreno lamenta la muerte de Manuel Clavero, "un símbolo de la dignidad del pueblo andaluz"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la muerte del exministro de la UCD e Hijo Predilecto de Andalucía Manuel Clavero Arévalo, este lunes a los 95 años de edad, y al que ha definido como "un símbolo de la dignidad del pueblo andaluz".

En su cuenta en Twitter, el jefe del Ejecutivo andaluz ha señalado que Manuel Clavero "fue y será para siempre un símbolo de la dignidad del pueblo andaluz".

"Él nos enseñó que sentirse andaluz es la mejor manera de sentirse plenamente español. Hoy, todos los demócratas hemos perdido un referente", según ha expresado Moreno, que ha enviado un abrazo a la familia del exministro andaluz.

Posteriormente, en unas declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta ha dicho que sentía "tristeza" por la muerte de Clavero Arévalo "porque perdemos a un hombre sabio, humilde, clarividente, que representa muchas cosas de esa dignidad del pueblo andaluz, de anteponer los intereses de Andalucía a intereses particulares o propios", ha añadido.

Ha subrayado que el exministro "era una figura emblemática de la historia de la Transición, del autonomismo andaluz", y ha recordado que su "primer acto como presidente de la Junta" fue una visita a la casa particular de Manuel Clavero, con quien mantuvo "una hora y media de charla" que le dio "muchas claves".

Así, Moreno ha destacado del exministro el "amor muy fuerte" que sentía por Andalucía, su "bagaje de lo complicado que fue entendernos entre todos" en la Transición española a la democracia, y su "mucha solvencia intelectual".

Juanma Moreno ha explicado que Clavero Arévalo le dio "varios consejos, algunos en materia económica", pero sobre todo le dio uno que ha seguido "a pies juntillas", y que consiste en poner "Andalucía por delante de cualquier otra cosa".

En esa línea, el presidente de la Junta ha subrayado que el que fuera representante de UCD dimitió de su cargo como ministro y "perdió las prebendas de esa época" porque no estaba de acuerdo con el posicionamiento de su partido respecto a la aspiración de Andalucía para lograr "el acceso directo a la autonomía".

"Me dijo que los intereses de Andalucía" fueran "siempre por delante, y lo he practicado siempre", ha subrayado Juanma Moreno, que ha concluido incidiendo en que, para él, Andalucía es su "primer objetivo de servicio, y de ahí no me va a mover nadie", según ha zanjado.