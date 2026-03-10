Moreno lamenta la muerte de Raúl del Pozo, "maestro de periodistas, escritor apasionado y cronista de enorme talento"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a Raúl del Pozo, galardonado en el XXV Premio Joaquín Romero Murube. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes la muerte, a los 89 años de edad, de Raúl del Pozo, al que ha definido como "maestro de periodistas, escritor apasionado y cronista de enorme talento".

Así ha reivindicado Juanma Moreno al escritor recién fallecido en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha acompañado de una fotografía en la que se le ve saludando a Raúl del Pozo, quien el pasado año 2025 recibió el XXV Premio Joaquín Romero Murube que concede el diario 'ABC' de Sevilla por un artículo sobre los hermanos Machado.

"Se nos marcha Raúl del Pozo. Maestro de periodistas, escritor apasionado y cronista de enorme talento que atesoraba independencia y deja una impronta imborrable en el oficio y en muchos compañeros", ha escrito Juanma Moreno, quien asistió el pasado año al acto de entrega de dicho premio de 'ABC' de Sevilla al escritor que acaba de fallecer.

El presidente de la Junta concluye su comentario enviando "un fuerte abrazo" a la familia y amigos de Raúl del Pozo, y con el deseo de que "descanse en paz".

Nacido en la provincia de Cuenca en 1936, Raúl del Pozo fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles' (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire) y libros de ensayo, como 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

En 2011, recibió el Premio Primavera de Novela por su obra 'El reclamo', donde se propone una reflexión sobre la memoria histórica y la biografía de los maquis.