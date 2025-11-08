Moreno llama a consolidar la "nueva normalidad" de Andalucía: "Quien crea que está ganado se equivoca"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene durante el congreso del PP-A. A 8 de noviembre de 2025. Sevilla, Andalucía (España). Segunda jornada del XVII Congreso del PP-A, que incluye las intervenciones de los presidentes de Murcia, - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección como líder del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento este sábado a consolidar la "nueva normalidad" de Andalucía que llegó con su gobierno hace más de siete años tras décadas de ejecutivos socialistas y ha advertido, de cara a las elecciones autonómicas de 2026, que "quien crea que está ganado, se equivoca".

Moreno ha tomado por primera vez la palabra ante el 17 Congreso del PP-A para presentar su candidatura para la reelección como presidente del partido, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014.

"Hoy me presento aquí a pedir vuestro apoyo porque el plan que trazamos para mejorar Andalucía está funcionando. Hemos andado una parte del camino y tenemos las ideas, los equipos y la determinación para seguir adelante con un plan que funciona, que nos ha llevado a crecer por encima de España y de la Unión Europea desde que gobernamos y recortando distancias con las comunidades más ricas", ha señalado Moreno, apuntando que si su "amiga" Isabel Díaz Ayuso hubiera acudido hoy finalmente al congreso le hubiera dicho que ahora la Comunidad de Madrid está "por encima" de Andalucía en rebajas fiscales, pero "por poco tiempo".

Moreno, que ha subido al escenario al ritmo de la canción 'Mi realidad' del grupo Lori Meyers, del que es fan, ha manifestado que el PP-A no intenta hacer una Andalucía a su "medida", sino que se trata de que el partido esté a "la medida de Andalucía". "Hoy somos el mayor partido de Andalucía y el que más se parece a esta tierra porque hemos sabido entre todos abrirnos, renovarnos, crecer, sumar y acoger", según Moreno, para quien esta tierra no puede volver a lo que había en 2018, último año de los gobiernos del PSOE-A.

"¿Quién quiere volver a estar a la cola del empleo y a la cabeza de la corrupción; ¿quién quiere volver a los recortes y al despido de profesionales en la sanidad o en la educación?, ¿quién quiere en Andalucía volver a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones?; ¿quién quiere volver atrás?. Nadie", ha planteado Juanma Moreno, quien ha señalado que Andalucía "siempre adelante" y ha considerado que los jóvenes son fundamentales en ese objetivo, con su "valentía y audacia".

"Me interesa la política útil, la que cambia y mejora la vida de las personas y de las familias, esa es la política difícil, la que requiere el coraje, la constancia, el trabajo, la que a veces nos estalla en las manos y no te deja dormir", ha indicado Moreno, quien ha expresado su rechazo a esa "otra política de la pancarta, del insulto, de la polarización, de la mentira y del odio".

Ha añadido que la política útil "no es sacar un conejo de la chistera para tapar el incumplimiento del día anterior ni la improvisación que vemos todos los días en el Gobierno de España". "La política útil no es el populismo de vender soluciones fáciles a problemas que son complejos ni la crítica destructiva que vemos en algunos", ha manifestado Juanma Moreno.

Ha defendido la "estabilidad" que su gobierno ha aportado a Andalucía y que está provocando la llegada de importantes inversiones.

"Ahora el mundo mira a Andalucía porque somos de fiar y porque ahora la sociedad andaluza se siente líder, y todo esto lo hemos logrado entre todos, sin gritos, sin bronca y sin fango", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha señalado que el PP-A, que es una "gran familia", ha logrado ser el "gran partido de Andalucía", el que "más se parece a los sueños y a los anhelos de todos y cada uno de los andaluces" y "nunca nadie nos lo ha puesto fácil ni nunca nadie nos ha regalado nada".

Moreno ha señalado que el PP-A es un "partido inconformista, valiente y rebelde" y la "rebeldía ha sido gasolina para lograr algo tan difícil como convertir el cambio en normalidad".

"La nueva normalidad andaluza es llevar 54 meses consecutivos reduciendo el paro interanual y liderar la creación de empleo; es que la educación sea gratuita desde los dos años hasta la universidad; es proteger a los bebés contra la bronquiolitis o vacunar a los adolescentes frente al virus del papiloma humano, y es tener un gobierno que cumple las leyes", ha señalado.

Ha agregado que "la nueva normalidad" también es no levantarse todas las mañanas escuchando la radio y leyendo en los periódicos "que hay casos de corrupción en Andalucía".

"Esa es la nueva normalidad que ha traído también el PP de Andalucía", según ha expresado Juanma Moreno, quien ha avisado que ello hay que consolidarlo, avisando en clave electoral de que "quien crea que está ganado se equivoca".

Juanma Moreno ha manifestado que le preocupan "los discursos de odio y los ataques personales incluso contra nuestra familia que he visto durante las últimas semanas": "Hay una línea que nunca se puede cruzar, que es la línea del odio y de la rabia". Ha pedido a los suyos no dejarse "arrastrar en el fango" ni responder con el "mismo veneno" a los ataques a los adversarios.

"Somos una fuerza sólida, firme y unida en torno a un solo objetivo, siempre Andalucía", ha señalado Juanma Moreno, insistiendo en que el PP andaluz es el "partido de la tierra, el que está pegado al terreno, a los problemas y a las aspiraciones de la gente".

"Aquí nunca agachamos la cabeza, sino que siempre damos la cara ante los problemas", ha indicado Moreno, quien ha añadido que el PP-A defenderá siempre a Andalucía "en todas las batallas, en todos los terrenos y frente a quien haga falta y gobierne quien gobierne en España".

EL PARTIDO "PREFERIDO DE LOS ANDALUCES"

"El PP es el partido preferido de los andaluces porque hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra", según ha insistido Juanma Moreno, quien ha señalado que "los andaluces nos han prestado su confianza para trabajar y para defender lo que es de todos". "Hemos demostrado que sabemos gestionar, pero también hemos tenido la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado", ha dicho Juanma Moreno, para quien "saber rectificar para cambiar y seguir avanzando por el camino correcto es fundamental en cualquier ejercicio de gobierno", y se ha referido por ejemplo a la reacción de su ejecutivo ante la crisis de los cribados del cáncer de mama.

También ha habido un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso: "Que sepa el señor Sánchez y su Gobierno que Andalucía no pasa por ahí, no admite chantaje y no va a ser la perdedora de los privilegios que se le dan a los separatistas".

"Andalucía ha encontrado su ritmo, su voz y su manera de avanzar, y queremos seguir siendo la referencia de la mayoría de los andaluces", ha manifestado el presidente de la Junta, quien ha defendido el "andalucismo moderno, equilibrado y, sobre todo, transversal" y que "no divide ni pone etiquetas".

Al inicio de su intervención, Moreno ha hecho un recorrido por todos los proyectos que son hoy una realidad en las ocho provincias andaluzas impulsados por su gobierno, de la mano también en muchos casos de los alcaldes y presidentes de diputaciones del PP, y que han supuesto un "avance" y la "transformación" de Andalucía.

"Estamos cumpliendo muchos de los sueños que queríamos cumplir y quedan muchos por cumplir; somos inconformistas y queremos más, queremos seguir transformando Andalucía y tenemos un proyecto en marcha para seguir avanzando", ha indicado.

El discurso de Juanma Moreno ha tenido como espectadores al secretario general del PP, Miguel Tellado, que este sábado ha tenido una intervención ante el congreso, así como al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Moreno ha manifestado que Tellado ha demostrado "hoy no solamente verbo fácil, sino que es persona de hablar muy clarito": "Sabes que esta es tu casa y aquí nos tienes para lo que quieras".