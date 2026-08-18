Moreno llama a la "prudencia" tras el nuevo seísmo en Granada y avisa de "posibles réplicas en la zona"

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada del pasado viernes. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a la "máxima prudencia" tras el nuevo terremoto de magnitud 4,6 que se ha registrado este martes en Granada y su área metropolitana y que ha sido ampliamente sentido por la población.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La Junta de Andalucía ha confirmado tres personas heridas, de carácter leve, a consecuencia del seísmo. Asimismo, mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el terremoto del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que se han registrado "al menos cinco terremotos" por el momento durante la jornada del martes.

Asimismo, ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente". "Tenemos activado todo el dispositivo para cualquier situación de emergencia", ha destacado el consejero, quien ha apelado a la ciudadanía a seguir canales oficiales donde "hay múltiple información de cómo comportarse y cómo autoprotegerse" en estas situaciones.