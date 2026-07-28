Moreno y Mestre desean que el Parlamento se mantenga alejado "de la confrontación" y que sea espacio de "entendimiento"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre. A 28 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mantenido este martes una reunión con la nueva presidenta del Parlamento, Ana Mestre, en la que ambos han compartido el "afán por mantener la casa de todos los andaluces alejada de la confrontación".

Así lo ha expresado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X, tras su reunión con Mestre, que tomó posesión como presidenta del Parlamento en el pleno celebrado el pasado jueves 23 de julio.

Moreno ha expresado su deseo de que el Parlamento andaluz "siga siendo un espacio de entendimiento los próximos años", algo de lo que ha hablado con Mestre.

"Hemos compartido el afán por mantener la casa de todos los andaluces alejada de la confrontación", ha señalado el presidente de la Junta, apuntado que Andalucía "gana en el acuerdo y no en la discordia".

Por su parte, Mestre ha expresado, también en su cuenta en la red social X, que ambos coinciden "en el respeto a la separación de poderes y el respeto institucional por el bien de todos".

"La capacidad de diálogo nos hace fuertes en la configuración de acuerdos. Ejemplo para jóvenes y entrega hacia los más vulnerables", ha indicado la presidenta del Parlamento.