Moreno y Montero trasladan sus condolencias por la muerte del ex presidente de la Junta de Extremadura Fernández Vara

Archivo - Imagen de archivo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la presentación del libro de Tomás Calvo Buezas en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que ha descrito como "un hombre de sentido de Estado".

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha mostrado su pésame por la pérdida y ha destacado a Fernández Vara "su entrega a su tierra y a su gente", además de "su compromiso con España".

"Un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía. Descanse en paz", ha trasladado el presidente andaluz.

Del mismo modo, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su conmoción por la muerte del socialista.

También en un post publicado en su cuenta de 'X', Montero ha expresado que Vara ha sido un "referente" del PSOE por su "inteligencia, autenticidad y bondad". "Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo", ha indicado la líder del PSOE andaluz.