Moreno no descarta que se tengan que repetir las elecciones andaluzas: “Esa amenaza está encima de la mesa”

El candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, no ha descartado que se tengan que repetir las elecciones andaluzas, que se celebran este domingo 2 de diciembre, puesto que es posible que surja un Parlamento "fragmentado" y eso hace "compleja" la formación de un gobierno. "Esta amenaza está encima de la mesa", ha dicho, aunque ha matizado que hay que esperar a que los resultados muestren como queda la cámara andaluza.

"Lo de repetición en marzo podría ser, evidentemente estamos ante el Parlamento más fragmentado de la historia de la autonomía de Andalucía, somos cuatro fuerzas y la posibilidad de una quinta, eso hace extraña y compleja la formación de un gobierno", ha dicho Moreno en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press. Cabe recordar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que si ningún candidato logra ser elegido presidente de la Junta transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura se convocarán nuevas elecciones.

El líder del PP-A ha insistido en que su partido intentará "formar un bloque alternativo" que mande al PSOE-A a la oposición "para regenerarse allí" y el socio que prefiere para conformar esa mayoría de "cambio", es Ciudadanos, aunque ha señalado que no se "fía" del todo del partido naranja porque es una fuerza que "si puede apoyar al PSOE-A, lo hará" como ya ocurrió en 2015. Moreno ha recordado que la "primera experiencia institucional" de Ciudadanos en Andalucía fue pactando con Susana Díaz después de que "criticasen el PSOE-A durante toda la campaña".

"Ellos juegan a una ambigüedad calculada y si pueden apoyar al PSOE-A lo harán", ha dicho Moreno, quien ha subrayado que entre los socialistas y el partido naranja hay "proximidad", "similitud y fluidez" porque Ciudadanos lleva en su "AND" al PSOE. Tras esto, el candidato popular ha insistido en que los del Juan Marín no tienen "las cosas claras" y, más que estar "obsesionados con el cambio", lo están con "superar al PP-A".

VOX "FRACCIONA AL CENTRO DERECHA"

Preguntado sobre la posible entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía, Moreno ha dicho que parece que hay "mucho interés" por parte del PSOE-A en que esta fuerza entre en la cámara "fraccionando al centro derecha" y haciendo "imposible" formar un bloque de cambio. En este punto, ha recordado las municipales de Madrid donde, según ha dicho, "los votos de Vox sirvieron para hacer alcaldesa a Manuela Carmena y no a Esperanza Aguirre".

"Yo apelo al voto útil, tenemos una una oportunidad histórica y hay posibilidades reales de generar un bloque de cambio, pero ese bloque sólo se hará si no fraccionamos el voto y optamos por una opción política realista como el PP-A y garantista de que no va a pactar con el PSOE-A", ha explicado el candidato, que ha abogado por ser "prudente" con la posible irrupción de Vox porque "no se sabe qué resultados van a sacar" y las encuestas se han venido "equivocando" en los últimos años.

Sobre la campaña del 2D, a la que le quedan pocos días, el candidato del PP-A ha explicado que la labor de su partido está dirigiéndose a "atraer el voto descontento con el PSOE-A" ofreciendo una "garantía única de cambio" que es, según ha dicho, lo que quiere "el 60 por ciento de los andaluces". Esto último no es fácil porque, según ha dicho, el PSOE-A ha hecho una "labor de anestesia social" en Andalucía durante 40 años.

"Se han encargado de decir que la única opción de gobierno era el PSOE-A, alimentando desde sus terminales mediáticas una tupida red de influencia", ha resumido Moreno, quien ha insistido que esta vez "algo se está moviendo en Andalucía" y es "real" que tras las próximas elecciones se pueda formar una "mayoría" que ofrezca un cambio en la comunidad.