Moreno no ve inconveniente a una mesa parlamentaria y pide a Susana Díaz "ejercer influencia" ante Sánchez

Garantiza que a partir del lunes se facilitarán datos del coronavirus por municipios

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que no tiene inconveniente en que se constituya una mesa o comisión parlamentaria, de acuerdo con lo que decida para mayoría, para impulsar esa gran alianza por la recuperación económica y social de Andalucía ante la pandemia del coronavirus que ha propuesto a los partido en el Parlamento. Moreno ha garantizado además que a partir del lunes se facilitarán daros sobre el coronavirus por municipios.

Durante su turno de réplica a los grupos en el debate sobre la situación del coronavirus en Andalucía que se ha desarrollado en la Cámara autonómica, Moreno ha destacado que, en línea generales, los grupos coinciden en su apoyo para impulsar una gran alianza por Andalucía. Ha añadido que los andaluces nos piden que estemos unidos, que empujemos en la misma dirección y que metamos el hombro, y ese es el objetivo fundamental, trabajar dejando a un lado las discrepancias, para generar un futuro que genere certidumbre en estos tiempos de tanta incertidumbre.

Asimismo, ha señalado que intenta no caer en la autocomplacencia, pero sí en dar certidumbre y confianza a los andaluces, y es evidente que el coronavirus ha tenido un menor impacto en esta comunidad que en otros territorios. "El nivel de esfuerzo, entrega y compromiso de este Gobierno es poco cuestionable", ha dicho.

En su réplica a la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, Moreno le ha agradecido que se sume a la gran alianza por Andalucía y ha señalado que no tiene inconveniente en que se conforme una mesa o comisión parlamentaria, siempre lo que decida la mayoría. No obstante, ha pedido que el órgano que se constituya no sea "exclusivo, sino inclusivo" y que no sea sólo una cosa de políticos para políticos.

Asimismo, Moreno ha pedido a Díaz que, como secretaria general del PSOE-A, ejerza su "influencia" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para demandar que lleguen ya a Andalucía los 100 millones de euros comprometidos en el plan de contigencia.

De otro lado, Moreno ha anunciado que este domingo, durante la conferencia de presidentes, pedirá a Pedro Sánchez que facilite información, por lo menos las bases, sobre cómo se va a llevar a cabo la desescalada del confinamiento, donde tienen que participar todas las instituciones, y los ayuntamientos son una parte esencial. Ha trasladado a Díaz su compromiso de que la Consejería de Salud facilitará a partir del lunes los datos sobre el coronavirus por municipios.

Ante el hecho de que el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, lo haya instado a pedir la dimisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, Moreno ha indicado que respeta la posición de ese portavoz, pero que él es el presidente de todos los andaluces y mantiene un "respeto escrupuloso" hacia la figura del jefe del Ejecutivo español, con independencia de que haya diferencias en programas o en la manera de gestionar esta crisis.

Ha indicado que tiempo habrá en las Cortes Generales para abordar los debates sobre la gestión del Ejecutivo nacional.

Sobre el acuerdo presupuestario que Vox suscribió con el Gobierno andaluz, Moreno ha señalado que "sigue vigente", pero, sin duda, han cambiado las circunstancias y los números, y hay que reorganizarlo y replantearlo, porque se han disparados los gastos y han caído a plomo los ingresos.

Ante la petición de la presidenta del Grupo Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, sobre la necesidad de subir impuestos en la comunidad, Juanma Moreno, ha descartado un aumento de los impuestos. "En Andalucía no hay ricos, salvo que quiera subir los impuestos a clases medias y trabajadoras", ha dicho a Rodríguez.