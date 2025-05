Moreno no ve rival a Feijóo en el Congreso del PP y apuesta por cambiar el sistema de primarias para corregir "errores"

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, no atisba "'a priori' a nadie destacado en el horizonte" que pueda disputar a Alberto Núñez Feijóo el liderazgo del PP nacional en el próximo Congreso que la formación va a celebrar los días 5 y 6 de julio en Madrid, así como se ha declarado "partidario" de "revisar" el sistema de 'primarias' con doble vuelta que aprobó el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2017, al entender que contiene "errores".

Son ideas que el presidente 'popular' andaluz ha trasladado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que Moreno ha defendido que este próximo Congreso del PP "tiene que servir para plantear las líneas de futuro de un proyecto político central en la vida política y pública" española, y que es "la única alternativa posible a estos ya siete años de 'sanchismo'".

En esa línea, el presidente del PP-A ha señalado que se trata "de afinar los equipos, de avanzar sobre los aciertos, identificar los errores y evitarlos, y también formalizar lo que es el planteamiento programático del Partido Popular" de cara a las próximas elecciones generales, que Moreno ha dicho estar "convencido de que están más cerca que lejos".

El presidente de la Junta ha defendido que la dirección del PP nacional cuenta ahora con "un gran equipo" que ha hecho "un gran trabajo, y prueba de ello es que desde que Feijóo llegó a la presidencia del PP ha mejorado ostensiblemente todos los resultados" del partido, "ha ganado" elecciones autonómicas y locales, así como las generales de julio de 2023 y las europeas de junio del año pasado, y ha realizado "un trabajo importantísimo".

"Pero al final la sociedad española es muy exigente, y los partidos políticos somos muy exigentes, y nosotros siempre estamos en la búsqueda, digamos, de la mejora, de la perfección, en una búsqueda constante de intentar afinar", ha apostillado Juanma Moreno, que a renglón seguido ha defendido que Feijóo, "como candidato que va a ser" a la reelección como presidente del PP, "tiene la libertad" para proponer "a los compromisarios y afiliados del PP el equipo que él considera más oportuno".

Preguntado por si da "por hecho" que no se va a presentar nadie para competir con Feijóo por el liderazgo del PP y para encabezar la candidatura del partido a las próximas elecciones generales, Moreno ha respondido que, "'a priori', no ve a nadie en el horizonte destacado o que tenga posibilidades de optar a esa presidencia", porque Feijóo "está clarísimamente consolidado como líder del Partido Popular", ha añadido antes de precisar, no obstante, que "hay que esperar hasta que el Congreso se produzca" y "que hablen los afiliados, que son los que al final tienen la última palabra en cualquier decisión en un proceso congresual".

SISTEMA DE PRIMARIAS

Al hilo, cuestionado por el sistema de primarias que funcionó en el Congreso de 2018 en el que Pablo Casado resultó elegido presidente del PP tras reunir más apoyos entre los compromisarios que la candidatura que encabezaba Soraya Sáenz de Santamaría, después que la exvicepresidenta del Gobierno se hubiera impuesto en la primera vuelta, entre la militancia, Moreno ha dicho que él es "partidario de revisar" ese sistema que, según ha añadido, "fue consecuencia de un momento político" en el que el PP tenía "la presión" de Ciudadanos, y los 'populares' "copiamos un modelo que no está en la propia cultura de nuestro propio partido", y que "además tiene defectos claros".

Así, Moreno ha puesto de relieve que, en el Congreso de 2018, "los que habían sido derrotados" en la primera vuelta entre la militancia --en alusión a candidaturas como las que encabezaron la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el exministro José Manuel García Margallo-- "se unieron" a favor de Pablo Casado "y ganaron el Congreso".

"¿Tiene eso sentido? Porque al final quien perdió legitimidad fueron las bases del partido, en este caso los militantes", ha añadido Moreno, que ha opinado así que "es evidente que tiene errores este procedimiento", y él defiende que se debe abordar su revisión "con seriedad, con rigor, y ver cuál es el planteamiento, desde el punto de vista de elección democrática interna de nuestro partido, que mejor funciona y mejor encaja en la cultura, en la trayectoria" de la formación.

A la pregunta de si él apostaría entonces por eliminar la segunda vuelta que actualmente se contempla de votación entre los compromisarios, Moreno ha indicado que esa podría ser una opción, "pero hay muchas opciones que podemos estudiar", y hasta la celebración del Congreso, en julio, queda "bastante tiempo" para que se estudien "distintas posibilidades".

"Al final, lo que hay que buscar es un sistema que sea justo, democrático, pero que no sea complejo y que no genere, al final, tensiones internas innecesarias o divisiones internas", ha razonado el presidente del PP andaluz.

RELACIONES DEL PP CON VOX

Por otro lado, sobre las relaciones que el PP debe mantener con Vox, Moreno ha reivindicado al PP como "un gran proyecto político" y "parte de la columna vertebral democrática" de España, país al que ha prestado "grandes servicios en momentos muy delicados", según ha defendido para añadir que, por eso, lo que debe hacer es "mirar a sí mismo".

"Yo lo digo mucho, somos Partido Popular, somos el partido del pueblo, y lo que tenemos que mirar es en nosotros, ampliar nuestras bases sociales, ensanchar todavía más si cabe nuestras capacidades de penetración, de permeabilidad; escuchar, aprender mucho de la sociedad y compartir con ella objetivos y soluciones, y no fijarnos en nadie más", ha abundado Juanma Moreno.

En esa línea, ha incidido en que el PP es "la primera fuerza política de España" y debe "pensar en grande", de forma que él se niega a partir "de la base de que estamos condenados a pactar con otra fuerza política" como sería Vox, y defiende que su partido debe aspirar a atraer a "una mayoría social amplia", y a "ilusionar y generar esperanza en esos cientos de miles de españoles que están decepcionados con la deriva" del Gobierno de Pedro Sánchez y "la baja calidad institucional y democrática que se está desarrollando en España".

"Nosotros tenemos que dar soluciones y esperanza, y podemos ampliar nuestra base social y conquistar a otros votantes, especialmente" aquellos que "vienen del PSOE desanimados y absolutamente sin ningún interés en seguir apostando por un proyecto en el que ya no creen", y que están "frustrados", ha añadido.

En esa línea, Moreno ha apostado por que el PP "concentre el voto" de la ciudadanía que vea en dicho partido "la única opción política alternativa que hay a Sánchez", y ha añadido que "ese es el mensaje que le lanzaría a todos esos votantes", el de animar a que se decanten por el PP en las urnas todos aquellos que quieran "un gobierno monocolor, equilibrado, ponderado, moderado y sensato", ha zanjado el presidente andaluz.