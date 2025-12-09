Moreno participa este miércoles y jueves en debates sobre el Marco Financiero Europeo en Bruselas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este miércoles y jueves en debates en torno al Marco Financiero Europeo, en el marco del Comité de las Regiones celebrado en Bruselas (Bélgica).

De este modo el máximo responsable del Ejecutivo andaluz, participará este miércoles en el Pleno del Comité de las Regiones. Además, intervendrá en la presentación de la Declaración de Santiago, junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP); el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y la presidenta de Navarra, María Chivite (PSOE).

Durante la jornada se analizará el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 a partir de la propuesta inicial de la Comisión Europea, que introduce los Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR), un nuevo modelo que integraría políticas como la cohesión, PAC, pesca o empleo bajo un mismo marco estratégico. Está abierto, de este modo, el debate entre las regiones y los agentes socioeconómicos sobre la centralización en los Estados miembros frente a las prioridades territoriales específicas.

Asimismo, Moreno participará en la presentación de la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA). En el acto también intervendrán alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; el promotor de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

La creación de una autoridad aduanera europea forma parte de un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023, destinado a fortalecer la gobernanza de la Unión Aduanera y impulsar las reformas previstas.

La sede de la EUCA se decidirá mediante votación del Consejo y el Parlamento europeos, siguiendo un procedimiento transparente basado en criterios de una convocatoria pública del 16 de octubre. Entre ellos se consideran las oficinas disponibles, conectividad digital, comunicaciones, oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo de la ciudad, según informó el Ayuntamiento.

Además de Málaga, han presentado candidatura otras ocho ciudades: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

Por otro lado, en la jornada del jueves, el presidente de la Junta intervendrá en los debates sobre el Dictamen de la Adaptación Climática y el MFP 2028-2034, dentro del marco del Comité de las Regiones.