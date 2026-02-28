Moreno pide evitar que Andalucía se vuelva "oscura, amarga e inhóspita": "La Andalucía amable y sin miedo somos mayoría"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en el acto. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España) - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este sábado un llamamiento a los andaluces a pocos meses de las elecciones autonómicas para "no permitir que Andalucía se vuelva oscura, amarga e inhóspita", dando la espalda a quienes "están todo el día enfadados, como buscando pelea" y se ha mostrado convencido de que "la Andalucía amable y sin miedo somos clara mayoría".

Moreno ha lanzado este mensaje durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo del 28F al que no ha acudido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sí ha estado presente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz pero ha dejado la representación del Ejecutivo central en manos de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado que su gobierno ha ofrecido "estabilidad, seguridad y concordia" en un "mundo convulso, donde se han roto las reglas del juego en poco tiempo" y ha subrayado que estas "virtudes son síntomas de buena salud, pero nadie valora la salud hasta que la pierde". "Vamos a darnos cuenta ahora de lo que tenemos, sin tener que perderlo. Y vamos a cuidarlo. Está en nuestras manos proteger a Andalucía de la polarización y del berrinche diario", ha asegurado a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Acto seguido ha defendido que Andalucía "enamora" a sus visitantes porque es un "lugar donde da gusto estar, y no porque lo tenga todo, sino porque tiene lo importante" y ha garantizado que "no vamos a permitir que Andalucía se vuelva oscura, amarga, inhóspita".

"Ser buena gente da calidad de vida. Hay que huir de esos que están todo el día enfadados, como buscando pelea. No les gusta nada. Todo les parece mal. Nada que ver con nosotros. Ni caso. Aquí estamos a otra historia. Nosotros, la Andalucía amable y sin miedo, somos clara mayoría. La nuestra es la revolución de la alegría, la revolución de las soluciones, del trabajo en equipo. Y da resultado", ha proseguido.

Moreno ha reivindicado el "gran esfuerzo colectivo" de los andaluces para "sacar adelante a diario nuestra tierra" y ha admitido que en su gobierno "también nos equivocamos como todos, pero aquí no ocultamos los errores. Los corregimos, mejoramos y seguimos adelante", ha añadido el presidente de la Junta, que ha reslatado que "hoy Andalucía avanza como nadie, con más peso en España y en Europa" donde "nos valoran como nunca".

Por último, el presidente de la Junta se ha dirigido expresamente a los jóvenes para reconocer que "muchos tenéis derecho a estar desencantados, frustrados, incluso enfadados". "Somos conscientes de que problemas como la vivienda, el empleo o el bienestar emocional os afectan especialmente a vosotros. Os aseguro que nos desvivimos por encontrar respuestas a vuestro futuro. Vamos a seguir trabajando para daros seguridad y certezas", les ha trasladado.

Los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía han recaído este año 2026 en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, mientras que las Medallas de Andalucía han distinguido al pueblo de Adamuz (Córdoba); al Museo de la Autonomía; la modelo y presentadora de televisión Eva González; el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; la periodista Sandra Golpe; el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers-GSEC), Bernardo Quintero; el grupo de sevillanas Cantores de Híspalis; el torero sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla'; la cantante y actriz malagueña Ana Mena; la futbolista sevillana Olga Carmona; la karateca malagueña María Torres García; la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España Ana Requena; el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés; la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias andaluzas.