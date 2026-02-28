PP-A pide el 28F una "amplia mayoría" para evitar "intermediaciones" porque Andalucía "sí ha avanzado" esta legislatura

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, este sábado en declaciones a los medios en el Parlamento con motivo del 28F. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha reclamado este sábado una "amplia mayoría" para su partido en la próxima convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán previsiblemente en junio, al esgrimir que Andalucía "sí ha avanzado en esta legislatura".

Ha reclamado Martín "que no haya cortapisas, que no haya intermediaciones" ante el temor de que se pueda "empeorar la calidad del Gobierno de Andalucía", quien se ha pronunciado en estos términos a la conclusión del discurso del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que ha pronunciado esta jornada con motivo del Día de Andalucía y de quien ha destacado que "ha tocado todos los palos en su intervención".

El portavoz parlamentario de PP-A, quien ha remarcado una actividad legislativa "con más de 30 leyes aprobadas", dato que ha presentado como "casi un récord", ha defendido que "en esta legislatura Andalucía ha tenido un gobierno que ha gestionado".

Al tiempo que ha señalado tener "un poder judicial al que nadie ha intentado controlar", antes de inferir que "es la base de la democracia: tres poderes que trabajan y lo hacen con independencia".

Martín ha reiterado la necesidad de un futuro gobierno andaluz con "respaldo amplio" al vincular ese apoyo a "estabilidad y que los ciudadanos tengan una seguridad", antes de apostar por "remar todos en la misma dirección".

