Moreno pide "implicación máxima" para "ilusionar" a un 30% de andaluces indecisos ante las europeas

DOS HERMANAS (SEVILLA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado esta martes a los integrantes de su partido "implicación máxima" ante las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo para atraer a "ese 30% de ciudadanos que no saben lo que van a votar, ni siquiera si van a ir votar", por lo que ha instado a sus dirigentes y militantes a "vamos a ilusionar a ese 30%, vamos a hacerlo de una manera amable".

En un acto electoral en Dos Hermanas (Sevilla) con motivo de la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo, en el que se ha enmarcado la inauguración de la nueva sede del Partido Popular en el municipio, Moreno ha reclamado "la oportunidad de seguir con un ciclo electoral" caracterizado por las victorias precedentes en las elecciones autonómicas de junio de 2022, las municipales de mayo de 2023 y las generales de julio de 2023, tras recordar que las elecciones europeas "nunca la hemos ganado en Andalucía".

"Son elecciones muy difíciles que se nos resisten porque nuestros votantes no se lo toman en serio", ha esgrimido Moreno como razón para explicarse que aún no se haya producido una victoria del PP en Andalucía en unas elecciones a la Eurocámara, por lo que ha planteado que "después del 10 de junio no tienes derecho a criticar" el resultado electoral mientras se desprecia el ejercicio del derecho al voto como "mayor palanca de cambio".

Moreno se ha dirigido a los electores con la intención de que "quiero que nos lo vuelvan a prestar el voto" y ha señalado "la maquinaria para devaluar al PP", práctica que ha atribuido a "las terminales mediáticas al servicio de Moncloa", sin aclarar a cuáles maledicencias se refería, para concluir que "eso no es la realidad" y que "la mentira tiene las patas muy cortas".

"España no va bien", ha proclamado el líder del PP de Andalucía, quien ha asegurado apoyarse "en hechos reales" pero descartando a la vez aludir a "datos económicos" por cuanto ha blandido que "el concepto democrático e institucional no va bien", una deriva que ha atribuido a que "el presidente no tiene capacidad de gobernar".

Una afirmación de lo que ha puesto como ejemplo la Ley de Amnistía, que aprobó el Congreso de los Diputados la pasada semana, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y contra la cual la Junta de Andalucía presentará un recurso de inconstitucionalidad como este martes ha acordado emprender el Consejo de Gobierno de la mano del Gabinete Jurídico autonómico.

De esa Ley de Amnistía ha afirmado que "nada tiene que ver con el malestar de los españoles y de los catalanes" para lamentar que "unos pocos ganan" frente a "una mayoría que tiene que perder", situación de la que ha inferido que "no va bien" España cuando "se confunde el partido con las instituciones" o "cuando no se respeta al adversario", antes de señalar la tendencia de "separarnos a los españoles" y augurar que "esa España solo nos va a generar problemas en el futuro", mientras que ha denunciado que "gran parte de las decisiones de Sánchez no han pasado por la sociedad".

El presidente andaluz ha apelado a que este domingo "gran parte del futuro, del presente inmediato de los andaluces nos lo jugamos en Europa" después de recordar que "Andalucía es una de las comunidades autónomas que más fondos recibe", a la vez que ha reivindicado que "mejor ejecuta".

"No devolvemos dinero y lo gastamos en beneficio de los andaluces", ha dicho Moreno, que ha situado en 6.000 millones el dinero que ha gestionado Andalucía procedente de Europa del último Marco Comunitario, antes de blandir que "soy el presidente que más veces ha ido a Bruselas y a las instituciones europeas", mientras se ha mostrado orgulloso de ejercer la vicepresidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea.